Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mano nella mano e insieme …

“Ballando con le stelle”, il programma che va in onda n prima serata condotto da Milly Carlucci che sarebbe dovuto iniziare il 12 settembre dovrà rimandare, ancora una volta, la data di partenza.

Purtroppo, a causa del covid il programma che sarebbe dovuto iniziare nella primavera ha subito uno stop come tantissimi altri programmi televisivi e non. “Ballando con le stelle” prevede per il format incontri molto ravvicinati perché si tratta di ballo in coppia e, dunque con l’emergenza covid non è stato possibile realizzarlo. Quando tutto sembrava ormai pronto, si è scoperta la positività di Samule Pedron e il protocollo Rai prevede, in questo caso, gli studi chiusi e la sanificazione degli ambienti e, dunque, ancora una volta, il programma è stato bloccato.

A “ Ballando con le stelle “ quest’anno non ci sarà la ballerina Samantha Togni

Il cast è ormai al completo ma il programma rimane orfano di una bellissima e bravissima ballerina, Samantha Togni.

Infatti, inaspettatamente, dopo tanti anni di presenza, quest’anno Samantha Togni ha deciso di prendere una strada diversa. Si era proposta a Milly Carlucci come giurata perché ha fatto sapere che il ruolo di ballerina non le andava più bene ma m

Milly Carlucci le ha detto di no e allora lei ha accettato un’altra sfida: sarà al fianco di Giancarlo Magalli nella conduzione de “I fatti vostri”. Appena saputo quale sarebbe stata la nuova trasmissione che avrebbe cocondotto i giornali le hanno subito chiesto un suo pensiero sui rapporti tesissimi tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ma lei non ha voluto rispondere dicendo semplicemente che non è sempre facile andare d’accordo.

A Ballando è nata già una coppia?

“Ballando con le stelle” non è ancora iniziato ma già di vocifera che si sarebbe formata una nuova coppia: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Forse le voci sono, però, solo tali perché se Raimondo Todaro è fresco di separazione dalla moglie,la ballerina Francesca Tocca, da cui ha avuto anche una bambina, Jasmine, Elisa Isoardi è fidanzata con Alessandro Di Paolo.

Elisa Isoardi, a proposito della sua partecipazione a “Ballando con le stelle” ha detto: “Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”.

I due sono stati fotografati a passeggio mano nella mano per le strade di Roma ma la loro potrebbe essere solo amicizia o intesa professionale. Solo il tempo farà capire il tipo di rapporto che hanno. Certamente Elisa Isoardi è molto contenta che Milly Carlucci le ha affiancato Raimondo Todaro con il quale aveva già fatto coppia quando aveva partecipato come ballerina per una notte.