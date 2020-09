Pierluigi Diaco, “Io e te” non andrà più in onda, le considerazioni di Diaco

0 SHARES Condividi Tweet

“Io e te” è andato in onda per tutta la stagione estiva e poi, all’improvviso, ha dovuto fermarsi molto bruscamente per un caso sospetto di covid .

La trasmissione, che era seguitissima e che piaceva tantissimo al pubblico da casa è finita così , senza preavviso e senza che il conduttore, Pierluigi Diaco e l’ospite fissa Katia Ricciarelli potessero salutare e ringraziare il loro pubblico.

“Io e te”, una trasmissione di grande successo

E’ innegabile che “Io e te” piacesse molto e Pierluigi Diaco anche se è stato molto attaccato sul web attirava molto consensi.

La sua conduzione è stata molto particolare perchè Diaco è una persona vera e diretta che ha sempre reagito in modo molto sincero a ciò che accadeva.

Pierluigi Diaco saluta il suo pubblico senza andare più in onda

Pierluigi Diaco, che fino alla fine ha sperato di poter tornare in onda almeno per l’ultima puntata prevista per oggi 4 settembre ha dovuto arrendersi e ha salutato così il suo pubblico: «Non abbiamo ricevuto l’esito del tampone… La Rai non ci autorizza a tornare in onda».

E poi ha proseguito: «Non abbiamo ancora ricevuto l’esito del tampone della nostra collaboratrice. Ci auguriamo vivamente che sia negativo e tifiamo tutti per lei. Nel frattempo, come è giusto che sia, Raiuno e la task force Rai, che ringrazio per la meticolosa attenzione, non ci hanno autorizzato a tornare in onda domani per l’ultima puntata di ‘Io e Te’. Sono grato alla mia amica Katia Ricciarelli per lo straordinario lavoro, al cast, alla redazione e a tutta la produzione per l’impegno e la passione. Insieme abbiamo realizzato le 65 puntate di questa edizione estiva. Il mio grazie più commosso va al pubblico di ‘Io e Te’ che si è affezionato al nostro lavoro e ci ha premiato con affetto: con le 59 puntate dell’estate 2019 e le 17 della versione del sabato sera nell’autunno-inverno 2019-2020, abbiamo mandato in onda in un anno e mezzo ben 141 puntate della nostra trasmissione».

Infine, si è congedato così: «Sono orgoglioso del lavoro fatto insieme alla squadra e mi auguro di poter tornare nel 2021 con un nuovo progetto che ho già presentato alla Rai. Naturalmente dispiace a tutti noi non aver avuto l’occasione di salutare i nostri affezionati telespettatori, ma la salute e la sicurezza vengono prima di tutto».