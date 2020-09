Belen, Stefano in aereo seduto accanto a Cecilia che lo obbliga a cercare un altro posto

0 SHARES Condividi Tweet

La storia tra Belen e Stefano pare sia giunta davvero al capolinea e anche se i due, probabilmente, sono ancora innamorati, è difficile che possano tornare ancora insieme.

Il gossip ha rivelato che Stefano ha fatto qualche tentativo per tornare con Belen ma, pare, che abbia preso solo un no secco. Anche Maria De Filippi aveva messo in conto che Stefano avrebbe potuto tornare sui suoi passi ma Belen, anche in quella occasione, era stata molto determinata e aveva risposto con un no sui social.

Belen sta trascorrendo l’estate in compagnia di amici e le si sta attribuendo qualche flirt ma certamente la sua priorità è oggi, come è sempre stato, suo figlio Santiago dal quale non si separa mai.

Il presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi

Proprio in questi giorni è tornata sull’argomento Alessia Marcuzzi che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini in occasione della quale ha spiegato che per lei l’assoluta trasgressione è stare sempre con lo stesso uomo e che mai starebbe con suo marito se non stesse bene perché tiene tantissimo alla sua libertà e a stare bene.

Alessia Marcuzzi ha negato a chiare lettere il presunto tradimento e, in questo modo, ha messo la parola “fine” al gossip al quale, ha anche detto, di sapere molto bene di non potersi sottrarre per il lavoro che fa.

Se fino a poco tempo fa la Marcuzzi aveva smentito la relazione clandestina tra lei e Stefano De Martino in modo indiretto e cioè pubblicando la foto del libro di Woody Allen “A proposito di niente” ora, invece, ha voluto essere chiara e non lasciare più spazio agli equivoci anche se tutta questa storia l’ha fatta stare molto male.

Cecilia incontra Stefano De Martino in aereo

Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez si sono incontrati, per caso, in aereo e nessuno dei due ha potuto fare finta di niente perché erano stati assegnati loro due posti uno accanto all’altro.

Questa notizia l’ha data il settimanale Oggi.

Il volo era il Napoli – Milano Linate. Il settimanale Oggi ha scritto così: “All’imbarazzo del ballerino corrisponde una dura reazione della Ceci, che lo invita a cambiare poltrona”.