“Vita in diretta estate”, Andrea Delogu si sente poco bene e Marcello Masi le va in soccorso

“Vita in diretta estate” sta per terminare e i due conduttori, Marcello Masi e Andrea Delogu non si faranno di certo dimenticare molto presto.

Sono stati una bella coppia lavorativa , sempre rispettosi, affiatati ma anche così simpatici da prendersi reciprocamente in giro, stare allo scherzo e riderci su. Non si sono mai “pestati i piedi” e di questo il pubblico, sia quello presente in studio che quello da casa, se ne è accorto.

Andrea Delogu si sente male e Marcello Masi corre in suo soccorso

Durante la puntata di ieri, Andrea Delogu era un po’ sotto tono perché si sentiva poco bene e molto stanca forse per i ritmi che ha dovuto tenere negli ultimi giorni da quando , a seguito della scoperta della positività di una persona nello studio di Pierluigi Diaco a “Io e te”, la trasmissione è terminata e quella fascia oraria è stata occupata da “Vita in diretta estate” che ha così prolungato il tempo di messa in onda.

Andrea Delogu, ad un certo punto, ha sentito la necessità di sedersi a terra per riprendere un po’ le forze e Marcello Masi, per non dare troppo importanza al gesto della collega e per farle sentire la sua vicinanza, si è seduto a terra accanto a lei. Il pubblico ha apprezzato tantissimo questo gesto e il web si è scatenato in tantissimi commenti positivi. Andrea Delogu, sui social ha scritto così: «Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po’, allora è il tuo collega del cuore».

Alberto Matano alla conduzione di “Vita in diretta”

“Vita in diretta estate” sta per terminare e ricomincerà “Vita in diretta” che continuerà per tutta la stagione fino alla primavera prossima. Alla conduzione, quest’anno, ci sarà Alberto Matano da solo che sarà orfano di Lorella Cuccarini che non è stata riconfermata.

Le polemiche che sono seguite alla non riconferma di Lorella Cuccarini sono state tante e dopo mesi di silenzio Alberto Matano ha risposto alle accuse che la Cuccarini gli aveva mosso alla fine dell’ultima puntata di “Vita in diretta”.

La Cuccarini lo aveva accusato di essere un maschilista con un ego smisurato ma lui, durante un’intervista, ha negato tutte le accuse e ha detto che non è mai stato un maschilista e che forse la Cuccarini ha reagito con troppa impulsività.