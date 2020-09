Aurora Ramazzotti offesa pesantemente ma lei risponde e zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti, purtroppo, è abituata agli attacchi sui social da parte degli haters. Se fino a qualche tempo fa ci rimaneva malissimo oggi, che è una 23enne sicura di sé, probabilmente continua a rimanerci male ma sa come reagire.

Aurora Ramazzotti offesa sui social

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti finisce sotto attacco hater e sa, a questo punto, come controbattere alle offese gratuite che le vengono mosse. Un hater le ha scritto così: «

Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta”.

Aurora Ramazzotti che, probabilmente soffre ancora per tanta cattiveria che le viene riservata, ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha risposto così: “Meglio brutti fuori o brutti dentro?”.

Aurora Ramazzotti risponde a Selvaggia Lucarelli

Qualche giorno fa è scoppiato un caso per la foto in prima pagina della figlia 13enne di Ilary Blasi e Francesco Totti messa dal settimanale Gente che la riprendeva dal lato B. E’ intervenuto il telefono azzurro, il Moige, i genitori della ragazza e la direttrice del settimanale Monica Mosca ha risposto che il suo intento era quello di valorizzare la donna e la famiglia perchè Chanel Totti nella foto era con il papà.

Sull’argomento si sono sprecati fiumi di inchiostro ed è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che ha ricordato come qualche anno fa la stessa cosa fu fatta ad Aurora Ramazzotti, allora 15enne ma nessuno ebbe da ridire. A quel punto la Lucarelli si è chiesta se la sensibilità dipende dalla famiglia a cui si appartiene. Chiamata in causa, è intervenuta Aurora Ramazzotti che ha detto la sua spiegando che se nessuno parlò quando si trattò di lei è perchè non era ancora un mondo social e le notizie non erano così sbattute con violenza sotto gli occhi di tutti ma, comunque ha tenuto a precisare che per quella foto lei soffrì tantissimo e ha anche aggiunto che i segni di quel dolore li porta ancora addosso. Infatti, in quella foto venne paragonata alla mamma Michelle Hunziker e le fu detto che la mamma era molto più bella di lei. Il paragone con la mamma da cui ne usciva perdente l’ha segnata e forse solo oggi che è una donna riesce a sopportare la cattiveria, anche gratuita degli attacchi degli hater che, effettivamente, non la lasciano mai stare e non perdono occasione