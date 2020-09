Bari, scuola allievi della Guardia di Finanza salgono a 18 i contagiati, si attende esito di 500 tamponi

0 SHARES Condividi Tweet

Sale a 18 il numero dei contagiati alla Scuola allievi della Guardia di Finanza di Bari che ha sede al quartiere San Paolo di Bari.

Da fonti Asl di Bari nella sola giornata di ieri sono stati riscontrati altri 12 allievi positivi che si aggiungono ai 6 positivi dei giorni scorsi.

Al momento si è in attesa dell’esito di altri 500 tamponi. Dei 700 tamponi effettuati si è avuto l’esito di 200. Sono in totale 450 gli allievi in isolamento fiduciario.