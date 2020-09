Sub 22enne si immerge e viene punto in faccia da una grossa medusa, trasportato in codice rosso in ospedale

0 SHARES Condividi Tweet

Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato punto al volto da una grossa medusa.

Il fatto è avvenuto a Falconara in provincia di Ancona nei pressi dello stabilimento balneare Nordio. Il ragazzo si era immerso dopo aver indossato la tuta da sub nelle acque limpide del mare di Falconara.

All’improvviso il ragazzo si è trovato a dover cercare di fuggire da una grossa medusa che però lo ha punto in faccia.

Il ragazzo ha iniziato a urlare sia per paura che per il dolore. Subito soccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona.