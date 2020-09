La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu scoppia a piangere, il suo gesto commuove tutti

0 SHARES Condividi Tweet

“Vita in Diretta Estate” è terminato e, al suo posto, da domani lunedì 7 settembre, inizierà Vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Alberto Matano è reduce da tante polemiche e dal polverone alzato da Lorella Cuccarini prima dell’ultima puntata di Vita in Diretta quando, pochi minuti prima che iniziasse rese pubblica una lettera nella quale denunciava gli atteggiamenti maschilisti e l’ego smisurato di Alberto Matano. Alberto Matano, per un lungo periodo, è rimasto in silenzio ma poi ha detto la sua su quanto aveva dichiarato la Cuccarini.

Alberto Matano risponde alle accuse della Cuccarini

Alberto Matano, subito dopo l’episodio della lettera della Cuccarini, non ha voluto dire nulla, anzi in trasmissione, all’ultima puntata l’ha ringraziata e salutata ma lei non lo ha degnato nè di un saluto né di uno sguardo.

Dopo qualche mese Alberto Matano è tornato sull’argomento e ha raccontato che, dopo aver letto quella lettera e prima di andare in onda, ha dovuto tirare un bel respiro per calmarsi e poi ha iniziato la diretta.

Ma poi ha avuto modo di spiegare che il termine maschilista a lui non lo si può proprio attribuire perchè nulla è così lontano da lui.

Ha, comunque, ribadito che ha da ringraziare la Cuccarini per aver lavorato con lui fianco a fianco durante i mesi difficilissimi della pandemia anche se ha ammesso che qualche volta hanno discusso e anche molto animatamente.

Andrea Delogu piange all’ultima puntata de “Vita in diretta”

Venerdì 4 settembre è andata in onda l’ultima puntata de “Vita in diretta estate” e Andrea Delogu ha pianto.

Marcello Masi , scherzando le ha detto: “Ti avevo detto di aspettare due minuti per piangere” ma poi si è fatto serio e ha spiegato: “Andrea Delogu è più di un’amica… Ho scoperto che oltre a essere una grande artista, è anche una brava giornalista. Hai fatto dei bellissimi servizi da sola”.

Lei per dimostrare a tutti l’affetto immenso che prova per Masi si è messa in un cellophane e lo ha abbracciato forte.

Il pubblico, sia quello da casa che quello in studio ha apprezzato tantissimo il gesto e Andrea Delogu ha confermato la sua capacità di piacere.