Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli gli fa una dichiarazione d’amore bellissima “Lo amo ancora, anche più di prima”

Marica Pellegrinelli, la bellissima ex moglie di Eros Ramazzotti, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera durante la quale si è lasciata andare a rivelazione molto personali che hanno mostrato una persona, oltre che molto bella fuori, anche molto bella dentro.

Marica Pellegrinelli è una mamma e i suoi due figli, Raffaela Maria, di 9 anni, e di Gabrio Tullio, che di anni ne ha 5 sono il centro del suo mondo.

Marica vive per loro ma è anche una giovane donna che ha tanto da realizzare.

La Pellegrinelli è laureata in Scienze dei Beni Culturali e ha lavorato come modella da quando aveva 13 anni.

Marica Pellegrinelli e i suoi desideri per il futuro

Marica Pellegrinelli durante l’intervista al Corriere della Sera ha rivelato che, nonostante abbia fatto la modella, da quando aveva 13 anni la sua massima aspirazione è fare l’attrice e racconta: “Ho frequentato corsi di recitazione fin da quando ero al liceo. E ora ho ricominciato a prendere lezioni private” e poi aggiunge: “Voglio tornare a fare i provini, ma mi sono preso un periodo di assestamento. Mi sto concentrando sullo stare bene e sul vivere il presente, senza ansia per il futuro né rimorso per il passato”.

A proposito della sua oggettiva bellezza dice: “Al liceo e all’università ero molto brava, ma se avevo l’esame con la prof donna mettevo la tuta e andavo con i capelli unti, perché avevo capito che se ci andavo troppo carina il 30 non arrivava. Ma i problemi sono altri, il corpo va coltivato perché è l’involucro dell’anima“.

Marica Pellegrinelli e il suo amore per Eros Ramazzotti

E poi la bellissima ex signora Ramazzotti racconta del suo amore per Eros Ramazzotti e dice: “Negli ultimi 10 anni ho vissuto soprattutto la vita del mio ex marito, perché era talmente importante… Da lui dipendono tante famiglie, è come una fabbrica. Io collaboravo (non stipendiata), sapevo cosa avrei fatto lunedì di 18 mesi dopo; era tutto molto bello e mi ha permesso di conoscere tante persone diventate amiche. Mi sono ritrovata compagna-moglie a 23 anni, un ruolo abbastanza impegnativo, poi ho avuto due figli. Ho preferito fare la modella perché non volevo espormi troppo. Quando ti avvicini è un uomo così grande tutto quello che hai fatto prima sparisce. Io comunque a 21 anni avevo già imbastito e fatto tante cose di qualità. Ero finita negli ingranaggi del gossip, avrebbe voluto dire scendere al compromesso di sfruttare la sua immagine“.

Poi spiega quanto per lei sia importate l’indipendenza economica e poi rivela: “Amo Eros, ma un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare è star bene e se non ti porta a essere felice e realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma. Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci“.