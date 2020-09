“Vita in diretta”, Alberto Matano appena ripartito viene bloccato, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno “Vita in diretta”, la seguitissima trasmissione condotta da Alberto Matano è appena ripartita. Dopo la pausa estiva riempita da “Vita in diretta estate” condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu è iniziata la nuova stagione di “Vita in diretta” che quest’anno vedrà al timone solo Alberto Matano e non più affiancata da Lorella Cuccarini. Tantissime sono state le polemiche seguite alla eliminazione di Lorella Cuccarini sia da “Vita in diretta” che dai palinsesti Rai tanto che la stessa Cuccarini ha anche deciso di lasciare il suo agente Lucio Presta, marito di Paola Perego perché, a suo dire, dopo l’esclusione dalla Rai, non ha preso le sue parti ma è rimasto inerme.

Lorella Cuccarini, dopo la sua esclusione, è stata difesa da un arrabbiatissimo Pierluigi Diaco che, pare, abbia anche litigato nei corridoi Rai con Alberto Matano notizia poi ridimensionata dai diretti interessati che hanno detto che si era trattato solo di uno scambio di opinioni avvenuto in modo molto civile.

Alberto Matano bloccato dopo le prime puntate di “Vita in diretta”

Dopo poche puntate di “Vita in diretta” già seguitissima e apprezzatissima, Alberto Matano si è dovuto fermare perché è in programma un evento, appuntamento classico di Rai 1, quest’anno condotto da Flavio Insinna e Andrea Delogu, “Tutti a scuola”.

Infatti domani, lunedì 14 settembre andrà in onda Tutti a scuola, una trasmissione che inaugurerà l’apertura dell’anno scolastico, quest’anno tanto travagliata.

Ospite di “Tutti a scuola”, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il posto di Andrea Delogu l’anno scorso fu di Francesca Fialdini, ma quest’anno che a “Vita in diretta estate” la Delogu è piaciuta così tanto ci sarà lei ad affiancare Flavio Insinna.

Il silenzio di Alberto Matano e poi le sue dichiarazioni

Dopo tutto ciò che è accaduto dopo la fine di “Vita in diretta” quando Lorella Cuccarini ha reso pubblica una lettera contro Alberto Matano quest’ultimo è stato in silenzio per tutti i mesi estivi perché, evidentemente gli serviva rigenerarsi e riprendersi dopo la fatica della conduzione dei mesi invernali che quest’anno è stata particolarmente faticosa a causa del covid.

Ma poi , poco prima di tornare in onda ha voluto chiarire la sua posizione, innanzitutto prendendo posizione rispetto alle accuse mossagli da Lorella Cuccarini e affermando che nulla è più lontano da lui che l’essere maschilista e poi chiarendo di non essere gay come asserito da Mario Adinolfi e che , comunque le etichette non gli piacciono e che vuole essere valutato per la sua professionalità e non per il suo orientamento sessuale.