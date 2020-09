Mara Venier a Domenica In “Ho deciso di fregarmene delle regole”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi 13 settembre riparte Domenica In , il contenitore della Rai presentato e condotto da Mara Venier.

Mara Venier ha chiuso la stagione scorsa tra mille difficoltà e restrizioni dovute al covid e anche con una carenza di organico, sempre a causa del covid, che non è stata semplice da gestire.

Ma Mara Venier è una grandissima professionista che ha sofferto in silenzio, ha anche pianto per la paura in camerino da sola come ha raccontato lei stessa ma ha sempre regalato al suo pubblico la giusta informazione e i sorrisi che sono tanto serviti, più che mai, quando il popolo italiano e non solo era costretto a casa e di uscire non aveva voglia né la possibilità.

Mara Venier “Ho deciso di fregarmene delle regole”

Mara Venier ha condotto Domenica In in piena pandemia quando anche la vicinanza a distanza faceva paura.

Mara Venier, da marzo fino alla fine della trasmissione, ha continuato ad avere grandi ospiti ma tutti collegati dalle loro case fino a quando, all’ultima puntata non è stato possibile avere ospiti anche in studio e allora ha deciso di volere Romina Power che da pochi giorni aveva perso la sua amatissima sorella Taryn.

Mara Venier sapeva bene che era indispensabile mantenere il distanziamento dai suoi ospiti giusto di un metro ma, quando Romina Power ha raccontato tutto il suo dolore per la gravissima perdita, ha deciso di infrangere le regole e di abbracciarla.

Quel gesto ha provocato un grande terremoto in Rai e oggi Mara Venier lo ha commentato così quel suo gesto imprudente durante la conferenza stampa: “Me ne sono fregata delle regole e l’ho abbracciata lo stesso. Sono stata molto criticata per quell’abbraccio. Ma l’affetto che ci siamo scambiare in quel momento non potrò mai dimenticarlo”.

Mara Venier e il messaggio del premier, Giuseppe ConteMara Venier aveva annunciato in conferenza stampa che il premier Giuseppe Conte avrebbe dato da lei un augurio speciale a tutti quei ragazzi che da domani lunedì 14 settembre ricominceranno a frequentare le scuole. Appena Salvini e la Meloni hanno saputo di questo spazio che la Rai era pronta a dare a Conte hanno fatto sentire la loro voce minacciando interrogazioni parlamentari e allora Giuseppe Conte ha fatto sapere che non darà alcun messaggio. Mara Venier è rimasta molto male perché teneva a quella presenza ma ha detto che sarà lei a dare “l’imbocca a lupo” a tutti gli studenti itali