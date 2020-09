Fabrizio Corona fa complimenti espliciti a Barbara D’Urso e lei reagisce in modo inaspettato

0 SHARES Condividi Tweet

La stagione televisiva autunnale è iniziata e, dunque, sono ripresi tutti i programmai che i telespettatori seguono di più. Tra questi ci sono, certamente, quelli condotti da Barbara D’Urso che, da sempre seguitissimi, sono un passatempo importantissimo per chi da casa vive la televisione come una compagnia insostituibile.

Fabrizio Corona fa complimenti espliciti a Barbara D’Urso

Siamo abituati da tempo ad assistere agli scontri tra Barbara D’Urso e Fabrizio Corona che, da sempre, litigano con toni anche molto accesi. Ma da un po’, pare, che tra i due sia tornato il sereno tanto che Barbara D’Urso l’ha invitato, nonostante gli arresti domiciliari di Corona, nella prima puntata di Live.

Fabrizio Corona ha accettato l’invito e si è collegato da casa per sottoporsi ad una serie di domande mostrandosi sempre estremamente calmo e sereno nonostante la condizione di arrestato ormai gli vada davvero molto stretta.

Barbara D’Urso ha avuto per lui belle parole, infatti ha detto a proposito di Corona e del rapporto con il figlio Carlos: «Carlos sta benissimo ed ha un attaccamento enorme per il ed è un amore reciproco, non si sono mai lasciati la mano e io questo a Fabrizio devo riconoscerlo».

Fabrizio Corona di rimando le ha detto: «Prima di chiudere Barbara volevo dire che sei splendida, che sapere che hai 65 anni è incredibile. Quando ti ho visto ero meravigliato. Io sono single Barbara se vuoi sono disponibile». Ma la D’Urso ha subito controbattuto: «grazie ma di anni ne ho 63 e poi, ancora, simpaticamente: «Sono single anche io ma diciamo che sei troppo impegnativo, volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Detto questo anche ciao … Salutami assoreta!».

Fabrizio Corona e Nina Moric

E’ notizia dei giorni scorsi che Nina Moric si è detta disperata che il figlio abbia presa la decisone di vivere con il padre lasciando, dunque, la casa materna.

A proposito dello stato d’animo della Moric, Fabrizio Corona ha detto: «Nina Moric non sta bene, la nostra porta è sempre aperta»

E poi ha aggiunto: «Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre, Nina ci manca molto, la nostra porta è sempre aperta, non entro in polemiche perché al momento non è capace di dare giudizi seri. Nina non sta bene ha passato cose bruttissime, le vogliamo bene».

E poi ha voluti chiarire alcune cose su se stesso: “Non sono quello di prima e non lo sarò più, perché sono veramente stanco: non ho la libertà dal 2012”.