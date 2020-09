Mara Venier a Domenica In, intervista Anna Tatangelo e le dice: “So tante cose che non dirò mai”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è ripartito, con il botto, il programma contenitore di Rai 1 “Domenica In” che vede anche quest’anno al timone, Mara Venier.

Mara Venier è stata riconfermata dopo il successo di pubblico e di ascolti dell’edizione precedente quando, nonostante la pandemia e le restrizioni a cui tutti abbiamo dovuto attenerci , è riuscita, con il sorriso e con una corretta e puntuale informazione a tenere incollati allo schermo, mentre andava in onda Domenica In, milioni di telespettatori. Pe lei una grande conferma dopo che, come lei stessa ha raccontato, l’avevano messa da parte a causa dell’età.

Ma Mara ha dimostrato, da grande professionista qual è, che l’età è solo un valore aggiunto per chi ama il proprio lavoro e lo fa con tutta se stessa.

Mara Venier intervista Anna Tatangelo

Mara Venier ieri, nella sua prima putata di questa nuova edizione, ha avuto come ospite , tra gli altri, Anna Tatangelo che ha completamente rivoluzionato il suo look.

Anna Tatangelo, che ha chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, si è presentata con un nuovo look biondo platino.

Mara Venier non ha nascosto la sua sorpresa e le ha detto che quando l’ha vista per la prima volta si è chiesta: «Ma è impazzita?».

E poi ha aggiunto: «Quando ti ho vista la prima volta a cantare Guapo, che ti muovevi in quel modo, ho pensato ‘Ma è impazzita Anna?’. Mi chiedevo ‘Ma è Anna?’. Non ti avevo riconosciuta».

E Anna Tatangelo le ha risposto: «In realtà, è venuta fuori la vera Anna. Quella che vedi oggi, che sorride di più, si diverte e ha trovato più e o meno un equilibrio … Il cambiamento interiore si ripercuote sulle scelte musicali. Ma devo dire che è stato accolto positivamente».

Mara Venier ha rispettato la volontà di Anna Tatangelo di non parlare della sua vita privata ma le ha soltanto detto: “Io so tante cose che non dirò mai, ma conosco la tua sofferenza, io l’ho vissuta, sei stata brava, coraggiosa, forte, ho una grande ammirazione per te e te l’ho detta in tempi non sospetti”.”

Ma Mara le ha anche detto: “Non ti vedevo da tanto tempo così, le ultime volte ti avevo visto meno serena”.

Il gossip sulla vita privata della Tatangelo

Anna Tatangelo, a proposito del gossip che da sempre gira sul suo conto ha detto alla Venier: “Non smentisco più … Ho smesso di smentire, tanto la gente parla lo stesso. Forse lo facevo prima”,