Domenica In Mara Venier, la sua proposta scatena risate in studio, Loretta Goggi e Romina Power non si trattengono

Ieri Domenica In è piaciuta come piace sempre. Mara Venier ha dimostrato anche nella prima puntata di questa nuova edizione, di essere una grande professionista e che le sue idee sono sempre quelle più giuste. Mara Venier ha la dote di saperci vedere lungo, di conoscere molto bene il suo pubblico e di capire, con estrema naturalezza, cosa può piacere e cosa no. E così confeziona programmi su misura del suo pubblico che da lei non si sente mai tradito e che la ripaga in termini di ascolto e di complimenti sui social dove la Venier è sempre molto attiva.

Mara Venier, Loretta Goggi e Romina Power

Mara Venier ha voluto iniziare questa nuova edizione di Domenica In come l’ha conclusa e cioè con due sue grandi amiche, Loretta Goggi e Romina Power con le quali c’è una grandissima affinità.

Le tre amiche anno scherzato e hanno ricordato tanti aneddoti importanti del loro passato e poi, parlando di segni zodiacali e della circostanze che tutte e tre sono nate sotto il segno della bilancia , Mara Venier ha detto: “Siete maliziose tutte e due mi volete mettere in difficoltà. Avevo cercato un ‘oroscoparo’, c’è un termine, come si dice… ah sì, astrologo, però non l’ho trovato”. E a quel punto, per il termine usato dalla Venier che si prestava a fraintendimenti, tutti in studio sono scoppiati a ridere compresa Romina Power e Loretta Goggi che avevano capito tutt’altro.

Mara Venier non ha più avuto ospite il premier Giuseppe Conte

Mara Venier, durate la conferenza stampa che illustrava la nuova Domenica In aveva annunciato che il premier, Giuseppe Conte, sarebbe intervenuto in trasmissione per augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti che oggi, 14 settembre ricominciano la scuola se pur con tante difficoltà.

Ma quando Salvini e la Meloni hanno saputo di questo intervento hanno minacciato un’interrogazione parlamentare

e allora Conte ha fatti sapere che non sarebbe più intervenuto. Mara Venier è rimasta molto male e ha dichiarato: “Ho visto reazioni sterili … La polemica? Non me l’aspettavo per niente: mi piaceva la possibilità di un in bocca al lupo di Conte agli studenti. Non pensavo di suscitare tutto questo. Eppure sono una persona attenta” .

A chi l’ha accusata di essere tornata in Rai perché vicina al Movimento 5 stelle lei ha risposto: “Sono tornata in Rai grazie ad Angelo Teodoli e Mario Orfeo, e se invece si riferiscono a Vincenzo Spadafora, con lui sono amica da quindici anni e per me è come un fratello. Se sono a Domenica In è perché porto risultati“.