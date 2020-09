Ballando con le stelle, Milly Carlucci, “ho temuto per Paolo Conticini, sono state 24 ore di panico”

0 SHARES Condividi Tweet

“Ballando con le stelle”, salvo ulteriori imprevisti e slittamenti, dovrebbe iniziare sabato 19 settembre.

Il periodo che ha preceduto questo inizio è stato davvero molto tribolato sia per i concorrenti che per la stessa Milly Carlucci che ha vissuto momenti di grande difficoltà a causa del covid. Infatti, “Ballando con le stelle” che inizia sempre in primavera, quest’anno, a causa del covid è slittato fino al 19 settembre, data che dovrebbe essere definitivamente confermata anche perché si tratta di domani.

Il cast di Ballando con le stelle ha subito molte pressioni

Il cast di “Ballando con le stelle” non ha vissuto momenti facili perché, a causa del covid e del protocollo rigidissimo che si segue in Rai, si è dovuto sottoporre a numerosi e continui tamponi. Non tutti hanno, però, dato esito negativo e così ballerini come Samuel Peron e concorrenti come Daniele Scardina sono stati tenuti fermi. Ad oggi Samuel Peron non è ancora venuto fuori da questa situazione tanto che Rosalinda Celentano, la concorrente che avrebbe dovuto fare coppia con lui ha dovuto cambiare partner.

Mentre l’ex di Diletta Leotta, Daniele Scardina è risultato negativo a ben due tamponi di seguito e, dunque, potrà esserci domani.

Milly Carlucci ha svelato “per Paolo Conticini abbiamo vissuto 24 ore di panico”

Milly Carlucci ha svelato, a poche ore dall’inizio della trasmissione, cosa è accaduto che ha fatto di nuovo tremare tutti.

Milly Carlucci ha dichiarato: “Abbiamo vissuto 24 ore di panico” e poi ha rivelato che i protagonisti di questa vicenda sono stati Paolo Conticini e la sua maestra di ballo Veera Kinnunen.

Milly Carlucci ha detto: “E’ stato fatto un doppio tampone con esame completo, l’esame è stato effettuato in due macchine, quindi con analisi separate. Quando è arrivato l’esito negativo, per noi è stato un grandissimo sollievo”

“Dopo il risultato negativo del tampone di Paolo, abbiamo capito che eravamo tutti in corsa per l’inizio di Ballando con le stelle”.

E poi ha aggiunto alcuni particolari a come hanno vissuto quei momenti: “Li abbiamo tenuti isolati in una gabbia di pexiglass”.

Milly Carlucci ha anche detto: “Abbiamo visto una situazione drammatica … Quello che abbiamo passato non lo auguro al peggior nemico […] abbiamo visto una situazione davvero drammatica”.

E poi, ancora: “Penso che Paolo sia morto e risorto in 24 ore”.

Infine, ha detto: “Siamo scrupolosissimi. Samuel Peron è a casa perchè non ha ancora avuto il primo tampone dall’esito negativo, mentre Daniele Scardina è qui”.