C’è tempo per…” chiude in anticipo, Falchi e Convertini senza parole quando hanno saputo cosa ci sarà al loro posto

“C’è tempo per …” è stata una trasmissione fortunata che è piaciuta e ha convinto i telespettatori da casa. Al comando Anna Falchi e Beppe Convertini che sono piaciuti sia singolarmente sia in coppia.

I due sono apparsi, fin da subito, affiatati e in perfetta sintonia e la loro semplicità è arrivata fino al cuore dei telespettatori.

Anna Falchi e il corteggiamento galante di Beppe Convertini

Beppe Convertini ha mostrato, fin da subito, di apprezzare la bellezza di Anna Falchi e le sue forme prorompenti e non si è risparmiato di farle i complimenti tanto che spesso la Falchi si è sentita anche un po’ in imbarazzo ma i complimenti garbati, galanti e mai sopra le righe di Beppe Convertini avrebbero fatto piacere a qualsiasi donna e Anna Falchi non è stata un’eccezione.

Il programma è stato interrotto prima del tempo

Quando stava per terminare “C’è tempo per…” secondo quella che era la programmazione iniziale, i due conduttori, Anna Falchi e Beppe Convertini, hanno avuto la bellissima notizia che i programma sarebbe continuato fino al 25 settembre ma cominciando un po’ più tardi, alle 12.00.

I due conduttori hanno preso la notizia molto bene e l’hanno interpretata come una sorta di promozione per il buon lavoro che avevano fatto ma poi è arrivata la doccia fredda.

Il programma è stato interrotto perché, secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, gli ascolti non erano soddisfacenti e al suo posto andrà in onda Linae verde con le repliche.

Stefano Coletta il direttore di Rai Uno ha detto: “Li chiudo venerdì solo per un discorso funzionale, non perché siano crollati gli ascolti. Anzi, vi preciso che hanno fatto in quella fascia estiva un ascolto maggiore a quello che c’era stato negli anni scorsi. Domenica Beppe Convertini riparte con Linea Verde e io non posso anche nella terza settimana di attesa di Antonella tenere in piedi il programma. È solo questo il motivo e mi dispiacerebbe per Beppe, Anna e per tutto il gruppo di lavoro se venisse vissuto come una chiusura da parte mia”.

E intanto lunedì 28 settembre ripartirà Antonella Clerici con il suo nuovo programma “E’ sempre mezzogiorno”, in studio con lei ci sarà la nutrizionista Evelina Flachi, oltre agli chef Daniele Persegani, Francesca Marsetti, Lorenzo Biagiarelli, Andrea Mainardi, Francesco Mazzei e Antonella Ricci.