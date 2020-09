Puglia, grave incidente, 19enne trasportato in codice rosso in ospedale, era alla guida di un monopattino elettrico che si è incastrato sotto il paraurti di un’auto

0 SHARES Condividi Tweet

Gravissimo incidente ieri a Margherita di Savoia. Un’auto e un monopattino, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati.

Ad avere la peggio il ragazzo che era alla guida del monopattino elettrico. Il suo mezzo si è incastrato sotto il paraurti dell’auto.

Il ragazzo di 19 anni è stato trasportato all’ospedale “Bonomo” di Andria. L’incidente è avvenuto in viale Ofanto alla periferia di Margherita di Savoia.