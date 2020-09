Lorella Cuccarini, nella casa del Grande Fratello parlano malissimo di lei “Apre la bocca per seminare odio”, la reazione della Cuccarini

0 SHARES Condividi Tweet

La “Casa del grande fratello”, quest’anno sta riservando delle sorprese davvero incredibili.

Se hanno iniziato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra a scoperchiare una pentola dai contenuti a dir poco inquietanti quando parlano di sette, suicidi, istigazione al suicidio, malattie ecc. stanno continuando altri inquilini a dicendo la loro su personaggi famosi non presenti che, dunque, non si possono in alcun modo difendere.

Francesco Oppini dice della Cuccarini: “Non è simpatica per niente”

Durante la diretta del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra oltre a vedersi Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck cantare, si è sentito anche Francesco Oppini che ha parlato, o meglio sparlato di Lorella Cuccarini.

Francesco Oppini ha detto di lei: “Non è simpatica per niente. Per niente”.

A quel punto è intervenuto Tommaso Zorzi che ha aggiunto ““Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul caz*o. Una stronza! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. Voglio dire, non c’è un etero che abbia mai ballato ‘La notte vola’ da quando è nata quella canzone da showgirl non puoi dire certe cose sui gay, dato che sei un’icona. Non conosco un gay che non si metta a ballare quando c’è La notte vola. E’ anche grazie a loro se hai fatto qualcosa in più”. Poi il discorso è cambiato e gli inquilini, tra cui Stefania Orlando e Matilde Brandi, hanno discusso su un tema molto importante e delicato e cioè quello delle adozioni gay.

A quel punto si è introdotta Stefania Orlando che ha detto sempre della Cuccarini: “Lei ha detto che è contraria ai matrimoni e alle adozioni”. E a quel punto Tommaso Zorzi ha detto: “Eh, ma stai zitta che è meglio! Non puoi nel 2020 rompere i coglio*i su ’sta roba. E infatti Heather Parisi l’aveva asfaltata 500 volte e mi sembra una un po’ più intelligente (…) A me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura”.

Tommaso Zorzi attacca Mauro Coruzzi in arte Platinette

Tommaso Zorzi ha anche parlato di Mauro Coruzzi, conosciuto meglio con il suo nome d’arte Platinette dicendo: “Non c’è una persona gay che conosco che si sente rappresentato da Mauro Coruzzi” perché Platinette ha sempre espresso le sue idee contro i matrimoni gay e le adozioni da parte di persone dello stesso sesso.

Per ora la Cuccarini non ha reagito in alcun modo ma c’è da vedere cosa accadrà nelle prossime ore.