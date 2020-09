Bianca Berlinguer durissima con Mauro Corona: “ Ha esagerato senza motivo non so se lo rivedremo” e Corona “Andate a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Siamo abbastanza abituati a vedere Mauro Corona e Bianca Berlinguer stuzzicarsi e litigare abbastanza bonariamente ma quello che è accaduto durante l’ultima puntata di Cartabianca ha lasciato tutti a bocca aperta.

La lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer

Durante l’ultima puntata di Cartabianca dopo che Mauro Corona aveva fatto la pubblicità ad un albergo, la Berlinguer gli ha detto che non poteva e allora lui l’ha apostrofata così: “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”.

E la Berlinguer: “Non si permetta di dirmi ‘gallina’, non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione”.

Bianca Berlinguer ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio2

Di seguito le dichiarazioni di Bianca Berlinguer: “Lui ha esagerato e io gli ho risposto quello che pensavo giusto rispondergli. Non so se rivedremo Corona la prossima settimana, per me ha un po’ esagerato”.

E poi, ancora: “Pur essendo preparata alle sue uscite stavolta ha davvero esagerato. Peraltro non c’era motivo”.

Anche la Rai è voluta intervenire su questa vicenda e ha scritto il seguente comunicato per porgere: “le proprie scuse al pubblico e in special modo a quello femminile che il 22 settembre si è sintonizzato sul noto programma della terza rete. Nel corso della trasmissione, il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice”.

E poi: “I suoi reiterati insulti costituiscono un’offesa non solo alla Dott.ssa Berlinguer ma verso le donne in genere. In tal modo il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell’immagine e della dignità della donna. A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona al fine di tutelare l’immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai”

Anche Corona è stato intervistato dopo la lite dal dal Corriere della Sera, ma quando il giornalista gli ha fatto qualche domanda sull’argomento lui ha reagito dicendo così: ‘Io ho scritto 30 libri e mi chiamate per il gossip. Andate a …'”.