Ficarra e Picone, le dichiarazioni che nessuno si aspettava, Ficarra “da lui mi aspetto sempre che mi freghi” e Picone “non mi sono mai illuso che sia amicizia”

Ficarra e Picone sono una coppia formidabile sia sul piccolo schermo che a cinema.

Piacciono tantissimo perchè sono, a tratti, cinici e anche dissacranti ma non sorpassano mai la linea del buongusto e rimangono sempre due comici che hanno un estremo garbo. Da Ficarra e Picone non si sono mai sentite parole sopra le righe e i loro interventi fanno sempre molto sorridere. E’ difficile che possano non piacere e il pubblico li ha sempre premiati in termini di ascolto sia quando presentano dietro il bancone di “Striscia la notizia” sua quando sono a cinema.

La vita personale di Ficarra e Picone

Di Ficarra e Picone non si sa molto perché sono entrambi molto riservati e si vedono poco in giro e mai sulle pagine di gossip.

Il loro punto forte è prendersi costantemente in giro bonariamente e chi va sempre più sul pesante è certamente Ficarra nei confronti di Picone.

I due hanno rilasciato un’intervista perché stanno per tornare dietro il bancone di Striscia dal lunedì 28 settembre e per loro questa sarà la 17esima edizione.

Le dichiarazioni di Ficarra e Picone

Ficarra e Picone , a proposito di Striscia, e in particolar modo di Antonio Ricci hanno detto: “A volte ci scontriamo perché noi facciamo una battuta e lui ci dice che è troppo poco: dovete fare di più, non c’è qualcosa di più forte?”,E poi, ancora: “Non ha senso, la satira è libertà. L’unico limite è quello del buongusto, ma anche il buongusto è personale…è sempre pericoloso quando si comincia a dire cosa si può fare e cosa no; cosa si può dire e cosa no”.

Poi hanno anche parlato della idea che hanno della politica di oggi e hanno detto: “Ormai ognuno può dire quello che vuole perché si è capito che l’attenzione della gente si è abbassata ai minimi storici: puoi dire A oggi e B domani; insultare uno oggi e dire domani che non è vero. È scoraggiante, noi ci ridiamo sopra che è l’unico modo per sopravvivere”.

Infine, parlano del loro rapporto e Ficarra svela: “Il segreto è sempre quello: i ricatti, la disistima… Non abbassare mai la guardia, quando la abbassi Picone ti frega. Ci sono momenti in cui si è affezionato a me ma sono stati pochissimi: è come affezionarsi a una cravatta, a un abito”.

E Picone, di rimando: “Il segreto è non illudersi che sia amicizia”.

E poi giù di grasse risate: Ficarra e Picone non si smentiscono mai.