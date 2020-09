Antonella Mosetti contro Federico Fashion Style, lite violentissima, “Il tuo è un salone degli orrori” e lui “Non hai mai pagato”

0 SHARES Condividi Tweet

Questa nuova stagione televisiva appena iniziata sta dando il peggio di sé in termini di liti, discussioni, accuse e offese.

In realtà la televisione già da molto tempo ci ha abituati a scene davvero poco gradevoli ma cosa sta accadendo dopo la pausa forzata per il covid, quando tutti, al contrario, si aspettavano che saremmo diventati migliori, è forse peggio di come è terminata la stagione pre covid.

Pare che nessuno abbia più voglia di pazientare, di essere corretto e di usare toni garbati.

La lite violentissima tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style

E’ da un po’ che si sente parlare abbastanza frequentemente di Federico Fashion Style, prima perché, tornato dalla Sardegna positivo al covid, pare sia andato nel suo salone quando ancora non conosceva l’esito del tampone e le clienti si sono scagliate contro accusandolo di essere stato superficiale.

Poi perché è balzato agli onori della cronaca quando una cliente lo ha accusato di averle presentato un conto salatissimo e, infine, ieri sera quando, ospite da Barbara D’Urso, ha avuto un faccia a faccia con Antonella Mosetti davvero molto acceso. La Mosetti gli ha rimproverato che, nonostante lei lo abbia introdotto nel mondo della televisione, non ha mai avuto neppure un grazie e, inoltre, cosa ben peggiore che, dopo una seduta nel suo salone per l’applicazione delle extension, i suoi capelli hanno iniziato a cadere tanto da soprannominarlo “Il salone degli orrori”.

Lui, per tutta risposta, le ha ricordato che non ha mai pagato nel suo salone.

Antonella Mosetti ha detto: «Mi hai fatto perdere i capelli nel tuo salone degli orrori»

E poi si è spiegata meglio: “Il tuo è il salone degli orrori. Ti ho portato al successo, nessuno la fa. Tu invece mi hai rovinato i capelli, per fortuna grazie a una professionista sono riuscita a recuperare la situazione. E poi mi hai presentato un conto…”.

E Federico ha controbattuto: “Ti eri messa delle extension e ti ho mostrato un preventivo che hai accettato, la tua carta di credito non passava”.

E lei: “Vuoi dire che non avevo soldi? Sono una donna di casa, non li butto per certe stronzat*. I soldi te li ho dati tesoro, sei solo un grandissimo bugiardo. Lo sai perché non piaci alla gente? Perché non sei umile. Sempre pronto a parlare male degli altri!”.

E lui: “Tu mi hai bloccato sui social e al telefono perché mi devi dei soldi, quasi seicento euro. Non pagava mai“

Federico fashion style attaccato anche da altre clienti

Anche un’altra cliente si è lamentata del costo salatissimo del trattamento e lui ha risposto a questo proposito: “Come per tutte le clienti, anche a lei era stato fatto un preventivo quindi sapeva quanto avrebbe speso, le cose costose vanno pagate”.

Federico Fashion Style si è fatto conoscere in tv grazie al programma ‘Il salone delle meraviglie’, in onda su Real Time