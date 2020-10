Belen Rodriguez decide di parlare di Stefano e dice “Trovo sia molto bello provarci fino alla fine”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez ha trascorso un’estate un po’ movimentata dopo la separazione da Stefano. Messo a tacere il gossip che la vedeva vittima di un presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi, pare che oggi abbia ritrovato un po’ di serenità tanto da lascarsi andare a confidenze a cuore aperto. Belen ha deciso di rilasciare una lunga intervista a FattoQuotidiano.it per FQMagazine dive ha parlato a ruota libera.

Belen e il momento che sta passando

Belen non si è sottratta a nessuna domanda ma ha chiarito molti aspetti della sua vita ed è stata schietta e sincera.

Ha iniziato dalla sua infanzia e ha detto: “Mia zia mi aveva portato a vedere il musical Cats, in Argentina la protagonista si chiamava Flor Monica. Ero impazzita per questo personaggio, forse volevo essere unica, andavo al parco e dicevo a tutti che mi chiamavo Flor Monica. Mia mamma ascoltava a distanza e mi sgridava”.

Poi spiega che della sua vita semplice in Argentina ha bellissimi ricordi: “Ho imparato ad apprezzare le piccole cose, eravamo felici con poco. Ci bastava l’amore della nostra famiglia. Quelle difficoltà mi hanno aiutato a vivere meglio dopo.”

Poi racconta dell’arrivo in Italia a soli 19 anni e dice: “All’arrivo ho avuto problemi con il permesso di soggiorno, sono stata quarantotto ore chiusa in aeroporto. L’ho vissuta da subito come una avventura, con il sorriso. Stavo viaggiando per trovare la mia strada e sono stata fortunata ad avere genitori che mi hanno permesso di scegliere, li ringrazierò per sempre.”

La Rodriguez nell’intervista non dimentica di ringraziare Maria De Filippi e di lei dice che le ha insegnato: “tantissime cose, la stimo moltissimo. Sono affascinata dalla sua testa, ogni ora che sto con lei imparo delle cose nuove. La psicologia e l’attenzione che lei riporta in ogni essere umano che si trova di fronte. Fa una sorta di analisi, dedica davvero il suo tempo. Mi ha insegnato a dedicare del tempo a le persone che lo meritano.”

Belen parla di Stefano

Belen ha anche parlato del suo ex marito e ha detto: “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare.”