Elisabetta Gregoraci, il suo ex agente dice a proposito di Briatore: «Non lo ha mai amato e vi racconto come si è comportata»

Elisabetta Gregoraci è nella “Casa del grande fratello vip” e si sta divertendo molto. E’ stata lei stessa a dire che ha, finalmente, ritrovato quella leggerezza che le era mancata tanto negli anni scorsi e ora sta riconquistando i suoi spazi.

Elisabetta Gregoraci e le dichiarazioni che ha fatto su Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci, all’interno della “Casa del grande fratello” ha trovato in Matilde Brandi una confidente e un’amica e spesso le due donne si rilassano facendo chiacchiere.

In una di queste chiacchierate la Gregoraci ha avuto modo di raccontare che per lei non è stata semplice la vita accanto a Briatore perché lui, che è sempre stato un uomo ingombrante, andava seguito e rimaneva poco spazio per le sue ambizioni.

Briatore, quando ha sentito queste parole, ha perso la pazienza e ha dichiarato sui giornali che gli fa strano pensare ad una vita di rinunce se pensa a come vive la sua ex moglie grazie a lui tra aerei privati , cose da più di 1000 mq, autisti ecc. e, dunque, ha detto, che se questa vita per lei è una sacrifico, può benissimo rinunciare.

L’ex agente di Elisabetta Gregoraci fa delle dichiarazioni incredibili su di lei

L’ex agente di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, ha dichiarato su Elisabetta: “Mai avrebbe dovuto partecipare al GFVip, non è adatto a lei, che ha molti scheletri nell’armadio. Un reality come questo è naturale che prima o poi i segreti vengano svelati”.

E poi ha continuato: “Ho fatto da cupido tra lei e Briatore a Milano nel novembre del 2006. Elisabetta, all’epoca, era fidanzata con Matteo Cambi. Quando lei si è fidanzata con Flavio ha lasciato a me l’ingrato compito di comunicare a Matteo che si era legata a un altro uomo. Mentre eravamo a cena passò Cecilia Capriotti e ci invitò a salire con lei per salutare Briatore che era in quell’hotel. Andammo nella suite e fu in quell’occasione che presentai la Gregoraci a Flavio. Ricordo che rimanemmo un’oretta a bere e a parlare, poi ci spostammo in un locale e, dopo un paio d’ore, io mi congedai. Elisabetta rimase con Briatore e quella sera tornò in hotel con lui. Il giorno dopo, tutta euforica, mi disse: “È andato tutto bene, di sicuro mi fidanzo”…”.

Il racconto continua ancora: “Il mio pensiero, confermato dagli sms che ci siamo scambiati, è che Elisabetta non sia mai stata innamorata di Flavio. Però gli rimase vicina quando lui finì all’ospedale per un tumore. A quel punto la relazione è virata verso il matrimonio. Quando ha capito che con Flavio era una cosa seria, lei si è isolata da ogni legame con le persone che facevano parte del suo passato, me compreso, per evitare che le venissero chiesti favori o qualcuno potesse ricordarle chi era”.