Alfonso Signorini “io e Gabriel Garko, non ci siamo mai sopportati perché lui …

Gabriel Garko ha scelto “Il Grande fratello vip” per fare il suo outing anche se, come ha detto lui stesso, era ormai diventato il segreto di Pulcinella.

Tutti, ormai non avevano più dubbi sull’orientamento sessuale dell’attore ma lui si ostinava a non dichiararlo ufficialmente fino a che ha deciso di farlo e ha scelto la trasmissione di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini svela che tra lui e Gabriel Garko i rapporti non sono mai stati buoni

Alfonso Signorini ha fatto delle dichiarazioni che nessuno si aspettava alla luce di quanto poi è accaduto.

Signorini ha detto a proposito del rapporto tra lui e Gabriel Garko: «Tra di noi non correva buon sangue. A me non piacevano le sue storie d’amore inventate con le colleghe: il mio istinto mi diceva che non ci fosse niente di vero in tutte quelle pose e quegli ammiccamenti da fotoromanzo degli anni ’50. E col senno di poi posso dire che non mi sbagliavo. Da quando dirigo “Chi” non ho mai, dico mai, dedicato una sola copertina a quegli amori insulsi e farlocchi”.

Ma poi Signorini aggiunge: “Anche lui non mi sopportava, ovvio. Chi lo circondava gli ripeteva che io non potevo vederlo (e perché mai?) perché non gli davo spazio sui miei giornali. A distanza di tanti anni le cose sono cambiate. Gabriel Garko ha capito molte cose, una su tutte: che nella vita quello che conta di più è potersi guardare allo specchio e piacersi (e guarda caso fino a pochissimo tempo fa lui non riusciva a farlo)…”.

E poi Signorini ha concluso così a proposito della scelta di Garko del suo programma per fare outing: “Sono stato doppiamente felice che abbia scelto me per fare un primo passo importante della sua nuova vita: ha gettato la maschera davanti alle telecamere del “Grande Fratello Vip” liberandosi del peso di un’immagine che per lui era diventata insopportabile, quella dello sciupafemmine, facendo intuire senza troppi misteri la sua omosessualità. Era giusto che lo facesse pubblicamente perché nella sua vita è stato vissuto tutto così”.

Selvaggia Lucarelli ha attaccato Gabriel Garko

Selvaggia Lucarelli è andata, come al solito o almeno come spesso accade, controcorrente e ha detto: “Garko avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, secondo le mie fonti, alla modica somma di 30mila euro al GF e 30mila a Verissimo”.

E poi ha aggiunto: “Poteva dimostrarci di non voler più far parte di quell’ingranaggio e di avere uno slancio onesto, senza alcun ritorno, se non quello della verità”.

E poi ha concluso così: “Dice poi che il suo coming out lo farà in un programma “più consono” e già l’appuntamento in tv per svelare il segreto di Pulcinella fa abbastanza pietà. Ma che il programma più consono sia quello della TOFFANIN, è ancora più esilarante!”.