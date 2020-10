Selvaggia Lucarelli durissima con Vanessa Incontrada per la foto nuda “vedo una pelle legittimamente lisciata da photoshop”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ha sempre fatto battaglie contro il body-shaming ma questa volta ha messo dei paletti e non è stata completamente a favore di Vanessa Incontrada che ha deciso di farsi fotografre nuda con i suoi chili di troppo, anzi, l’ha criticata e le ha detto di essere poco efficace. Vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Vogue per difendere di Vanessa Incontrada

Tempo fa la rivista Vogue aveva criticato la bellissima e simpaticissima Vanessa Incontrada perché non condivideva come aveva truccato gli occhi per presenzioare al Festival del Cinema di Venezia in quanto, secondo Vogue, quel trucco la appesantiva e invecchiava parecchio e aveva scritto così: “Forse il trucco occhi la invecchia un po’. Voi che dite?”.

Selvaggia Lucarelli era intervenuta e aveva scritto così sui social: “In effetti dopo tutto quello che ha passato per le osservazioni sul suo aspetto ci mancava anche Vogue che butta lì il sondaggio. Eh ma mica diciamo che è invecchiata, diciamo che al limite è il trucco…”.

Appena la Lucarelli aveva scritto quel post, il settimanale Vogue ritenne di rimuovere l’attacco alla Incontrada.

Oggi, però Selvaggia Lucarelli attacca Vanessa Incontrada

Oggi, però, le cose sono cambiate e, se fino a qualche tempo fa la Lucarelli aveva difeso la Incontrada a spada tratta oggi l’accusa per la copertina di Vanity Fair dove la Incontrada appare nuda .

La Incontrada l’ha fatto per dimostrare che anche con qualche chilo in più si può essere bellissime a la Lucarelli ha detto che non arriva affatto il messaggio di accettazione del proprio corpo anche se ha dei difetti e ha scritto così “Ho pensato un po’ a cosa dire sulla copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada nuda”.

E poi ha proseguito così: “In realtà ho anche pensato che non fosse necessario dire qualcosa, però, dopo averla vista mi è rimasta addosso una strana sensazione, che è rimasta lì Io vedo una bella donna, una donna con un peso normale“.

Poi ha continuato così: “Dubito che una ragazza che fatica ad accettarsi trovi coraggio, consolazione e linfa per elaborare il tema in una foto così … Io vedo una bella donna, una donna con un peso normale, con una pelle legittimamente lisciata da photoshop, uno stacco di coscia che scanzite, un sorriso perfetto, una sensualità evidente. Tutto meraviglioso, ma abbastanza distante dal tema dell’accettazione di sé”