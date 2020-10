Grande Fratello Vip, Signorini fa leggere alla Gregoraci le dichiarazioni di Briatore “Se vuole essere autonoma rinunci al mantenimento” e lei fuori di sè: “Ora vomito tutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci è entrata nella “Casa del grande fratello” un pò timorosa e anche un po’ indecisa perché a casa lasciava il figlio Nathan Falco dal quale, normalmente non si separa mai.

Dopo vari tentennamenti dovuti, probabilmente anche alla idea contraria dell’ex marito Flavio Briatore che non voleva assolutamente che lei entrasse, alla fine ha preso la decisione e ha accettato.

Da quando è entrata, come lei stessa ha dichiarato, si né sentita subito a suo agio e ha ritrovato quella leggerezza che le mancava da tempo.

La reazione di Flavio Briatore all’avvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci si è avvicinata parecchio ad un inquilino della casa, Pierpaolo Petrelli e, pare che con lui si trovi molto bene e che ci sia un feeling particolare.

Evidentemente a Flavio Briatore non sono andate giù quelle scene che ha visto dell’ex moglie e ha rilasciato un’intervista al Fatto quotidiano dicendo così: “Vuole essere indipendente? Rinunci a quello che le passo”

La reazione della Gregoraci

Alfonso Signorini ha fatto leggere ad Elisabetta Gregoraci ciò che Briatore ha detto e lei è andata su tutte le furie e a sua volta ha detto così: “Ma io qua vomito tutto …Mi sono anche trattenuta, sono stata una signora per anni. Tutte le cose che dice lui le ho perse quando ci siamo separati, e comunque i panni sporchi si lavano in casa. E poi io ho sempre lavorato, non ho mai smesso anche quando ero la signora Briatore”

Quando è rientrata nel salotto con tutti gli altri inquilini, Patrizia De Blanck ha commentato così le parole di Briatore: “Si vede che sta rosicando”.

Ma Elisabetta, che non si è lasciata intimorire dalle minacce velate di Briatore ha detto: «Quando io e Flavio Briatore ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna».

E poi: «Subito dopo la mia separazione uscirono notizie non vere, io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore, e tutte le volte che lui si arrabbiava sono andata dritta per la mia strada. Mi dispiace questa intervista perchè in tutti questi anni io sono stata zitta e non ho mai detto niente contro di lui. Fosse anche andare a tagliare i nastri io non mi vergogno, come vedi parte sempre tutto da lui. Signori si nasce non si diventa».