Tale e Quale Show, Loretta Goggi inquadrata in un momento sbagliato, lei in forte imbarazzo: “Chiedo scusa”

Tale e quale Show è un programma di grande successo al cui comando c’è un Carlo Conti che piace sempre e anche tanto.

Il suo modo garbato di condurre e di trattare ospiti, concorrenti e giuria è sempre molto garbato e rispettoso e ricorda i modi signorili di Corrado, Vianello, insomma dei grandi della televisione italiana.

Carlo Conti ha ricominciato il suo programma dopo lo stop per il covid e, prese tutte le misure di sicurezza, è ripartito più carico che mai.

Loretta Goggi viene inquadrata in un momento sbagliato e per la sua gaffe chiede scusa

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di “Tale e quale show” che ha visto vincitore Pago nell’imitazione strepitosa di Fabrizio Moro.

Tutti bravi i concorrenti che, aiutati da un trucco e parrucco strepitoso, hanno regalato un programma davvero piacevole da seguire.

Come al solito Loretta Goggi era in giuria, quest’anno come dalla prima edizione e, ad un certo punto, ha chiesto la parola e ha detto: “Voglio chiedere scusa se prima sono stata beccata con il telefono in mano”.

Queste scuse perché, mentre sul palco c’era Virginio che imitava George Michael, è stata inquadrata la giuria e, in particolar modo Loretta Goggi.

In quel momento, però, la Goggi aveva il cellulare in mano e, quando si è accorta di essere stata inquadrata, piuttosto che con gli occhi puntati sul concorrente, sul cellulare, si è resa conto di aver fatto una gaffe.

E allora per spiegare cosa era accaduto e perché era stata costretta a prendere il cellulare ha detto: “Purtroppo se non comunichiamo tramite cellulare non mi rendo conto che la maglietta scende”.

Il pubblico ha riso divertito e lei ha terminato così “Sì, adesso va bene, grazie”.

Raffaella Carrà chiama in studio dopo l’esibizione di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

Ieri sera, a Tale e Quale Show Carmen Russo si è cimentata nell’imitazione di Raffaella Carrà accompagnata dal marito , il ballerino Enzo Paolo Turchi.

Dopo l’esibizione, peraltro riuscitissima, ha chiamato in diretta proprio Raffaella Carrà che ha detto: “Carramba che coppia! Ma sono meravigliosi, elastici! Il tempo per loro non passa mai!”.

E poi: “Carmen sei una forza della natura! E tu Enzo, ti ricordi quanti spettacoli abbiamo fatto in giro per il mondo? E la gente diceva che eravamo fratelli perché avevamo lo stesso taglio di capelli”.

Carmen Russo ha cantato e ballato il Tuca Tuca.