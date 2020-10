Ares gate, Mediaset non ne parla più e a Non è l’Arena, Massimo Giletti ospita Alberto Tarallo, fuori tutta la verità

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche puntata fa, dentro la “Casa del Grande Fratello”, Adua del Vesco e Massimiliano Morra sono stati sorpresi dalle telecamere a parlare della scuderia di cui facevano parte, quella di Alberto Tarallo e il ritratto che ne è venuto fuori è stato a dir poco allarmante.

I due ragazzi, seduti sul divano, di sera tardi parlottavano fra di loro e ciò che è emerso è che, chi faceva parte di quella agenzia, doveva sottostare a regole rigidissime e a condizionamenti sulla propria vita privata, condizionamenti che ne facevano una setta.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno parlato di fidanzamento finti organizzati a tavolino, di attori gay che non potevano dichiarare la loro omosessualità fino ad arrivare all’istigazione al suicidio. Accuse pesantissime e terribili che hanno fatto venire fuori un quadro che ha fatto paura a tanti.

La reazione di Barbara D’Urso e di Alfonso Signorini

Dopo che è venuta fuori questa storia, Barbara D’Urso nel suo salotto ha ripreso a parlarne e, dopo uno stacco pubblicitario, ha fatto sapere che tanti vip famosissimi le avevano mandato messaggi sul cellulare avvalorando questa storia, della quale lei ha dichiarato di non esserne a conoscenza, e ha promesso che se ne sarebbe occupata per far trionfare la verità.

Sull’argomento è anche intervenuto Alfonso Signorini che sta conducendo Il Grande Fratello vip dove sono avvenute le prime dichiarazioni su questa inquietante vicenda, anche lui promettendo al pubblico che la vicenda sarebbe stata affrontata e che se ne sarebbe parlato ancora.

Ma poi è calato il silenzio e a Mediaset non se ne è parlato più. Nessuno ha fatto più cenno e, da Barbara D’Urso a Alfonso Signorini a Federica Panicucci, nessuno ha più nominato Alberto Tarallo e la vicenda che lo riguarda.

In pochi erano scesi in campo per difenderlo come Manuela Arcuri che aveva detto che queste voci stavano distruggendo un uomo e la sua credibilità e che erano del tutto infondate.

A “Non è l’arena”, da Massimo Giletti, Alberto Tarallo racconterà la sua verità

Chi ha deciso di continuare a parlarne e di dare voce all’accusato principale, Alberto Tarallo, è stato Massimo Giletti che domani, domenica 4 ottobre, ospiterà in studio il protagonista e lo intervisterà per fargli raccontare la sua verità.

Massimo Giletti non ha perso tempo e non ha perso l’occasione e, là dove si sono dovuti fermare a Mediaset, è andato avanti lui .