Maria De Filippi, a proposito di Ballando con le stelle dice a Selvaggia Lucarelli “Io posso , la Carlucci no” e la Lucarelli rimane senza parole

“Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci, il sabato sera si scontra con “Tu si que vales” di Maria De Filippi e lo scontro è reale perché la Carlucci e la De Filippi sono entrambe due regine incontrastate del sabato sera.

Le due donne non hanno ,però, mai manifestato una rivalità vera e, anzi si sono sempre mostrate molto rispettose l’una dell’altra e hanno sempre avuto parole di stima e di grande ammirazione, dunque, lo scontro è solo relativamente alla serata.

“Ballando con le stelle” e le tantissime difficoltà che ha dovuto affrontare

“Ballando con le stelle” , come tutti i programmi televisivi ha avuto uno stop a causa del covid.

La trasmissione, che normalmente inizia in primavera , più o meno nel mese di marzo, quest’anno è iniziata a settembre ma non è stato solo lo slittamento il problema. Infatti, alcuni tra concorrenti e ballerini, tutti sottoposti rigorosamente ai tamponi, sono risultati positivi al covid. Questo è stato il caso di Samuel Peron che, al momento, non è ancora riuscito ad avere un tampone negativo, Daniele Scardina che, invece, poi è potuto tornare dopo l’esito negativo e un falso allarme per Paolo Conticini, per fortuna subito rientrato. Come se non fossero bastati questi cosi positivi al covid è poi accaduto che Raimondo Todaro, il ballerino che fa copia con Elisa Isoardi è stato ricoverato e operato di appendicite e non può tornare per ora a ballare.

Insomma, un inizio molto sofferto ma che non ha impedito al programma, fin dalla prima puntata, di avere degli ascolti ottimi.

Le dichiarazioni che fa Maria De Filippi su “Ballando con le stelle”

Selvaggia Lucarelli una delle giurate a “Ballando”, ha intervistato Maria De Filippi che ha rilasciato delle dichiarazioni che nessuno si sarebbe aspettato mai a cominciare dalla stessa Lucarelli.

Maria De Filippi, con la solita schiettezza che la contraddistingue ha detto alla Lucarelli: “Il sabato sera guardo Ballando con le Stelle“.

E poi ha spiegato meglio: “Io guardo su e giù, tu non puoi ma io sì perché siamo registrati noi, quindi guardicchio da una parte e dall’altra”.

E poi, ancora: “Il sabato sera siamo l’una contro l’altra, per il resto ci si vuole bene”.

La Lucarelli, che non si aspettava assolutamente questa dichiarazione, a quel punto ci ha preso gusto e le ha chiesto se , secondo lei i voti che dà ai ballerini sono giusti e la De Filippi le ha detto: “Non mi far spingere su questo perché non vorrei innescare micce inutili…”.