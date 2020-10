Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini cade durante le prove e sbatte la faccia a terra, forte emorragia al naso, e lei “basta, non voglio più ballare, vado via”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Mussolini , concorrente di “Ballando con le stelle” ha certamente un carattere forte e fino ad ora ha ballato e ha retto tutte le accuse mossale da Selvaggia Lucarelli che, da prima che iniziasse il programma, aveva fatto una battuta su di lei che lasciava immaginare cosa sarebbe accaduto durante il programma. La Lucarelli aveva detto: “La farò nera”, giocando sul doppio senso.

Ballando con le stelle quest’anno non è nato sotto una buona stella

“Ballando con le stelle” quest’anno è iniziato nel mese di settembre a differenza di tutti gli altri anni che iniziava in primavera. Milly Carlucci, pur nel rispetto di tutta la normativa anticovid, ha sperato in più occasioni di iniziare ma poi ha subito vari stop. Anche quando tutto sembrava pronto alcuni tra concorrenti e ballerini hanno contratto il covid e la trasmissione non riusciva a decollare. Ad oggi è rimasto ancora fuori solo il ballerino che ha trascorso l’estate in Sardegna, ha contratto il covid e non ha ancora avuto un esito negativo di tampone, Samuel Peron.

Per il resto la trasmissione è iniziata e sta andando alla grande fino al ricovero di Raimondo Todaro che è stato operato per un’appendicite e ora l’incidente occorso ad Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini vuole lasciare il programma

Alessandra Mussolini ha iniziato il programma molto agguerrita e si è mesa completamente in gioco pur tra mille difficoltà derivate dalla durezza di Selvaggia Lucarelli e delle sue critiche.

La Mussolini ha sempre reagito e non si è lasciata mai abbattere almeno apparentemente ma quando ieri è caduta, ha sbattuto il volto per terra e ha avuto una forte emoraggia dal naso, è crollata.

A Storie italiane ha raccontato a Eleonora Daniele: “Non si è rotto niente, torno a casa. Non posso ballare … Ma niente io ho sbagliato che mi sono messa dietro a Maykel quando ballava la coreografia”.

Il suo manager ha detto così: “Durante le prove ha avuto un incidente che le ha causato una forte emorragia al naso, adesso stiamo capendo il da farsi. Volevamo ringraziare lo staff di Ballando perché sono stati tempestivi nei soccorsi […] Speriamo che Alessandra possa fare la puntata, sapete quanto è forte e determinata”.