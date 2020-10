Alberto Matano, A Vita in diretta Eleonora Daniele “Ci si poteva impegnare a trovare un equilibrio”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, quest’anno è da solo a condurre “Vita in diretta” e sta riscuotendo un grande successo di pubblico perché la gente da casa gli riconosce una grande professionalità e vede il lui un giornalista perfetto per questo tipo di programma di informazione sull’attualità che accade in Italia e non solo. C’è anche chi rimpiange Lorella Cuccarini o, comunque, una figura femminile per renda la trasmissione più varia.

Una lettrice della rivista Nuovo dove Maurizio Costanzo ha uno spazio di una rubrica ha scritto che la trasmissione “Vita in diretta”senza Lorella Cuccarini è triste ma Costanzo le ha risposto che nonostante i sorrisi della Cuccarini spezzassero il programma bisogna riconoscere che Alberto Matano è perfetto per condurre un programma del genere basato sull’informazione perché è un bravissimo giornalista.

Alberto Matano dice che gli autori gli fanno gesti incredibili

Alberto Matano, al di là di tutte le critiche che gli sono state mosse dopo che la Cuccarini è stata esclusa dai palinsesti Rai, ha sempre mostrato di essere una persona vera tanto che svela anche quello che accade dietro le quinte e che il pubblico da casa non potrebbe mai sapere se non è proprio lui a svelarlo.

Ieri, ha detto: “Mi fanno gesti incredibili”

Cosa è accaduto.

Durante la puntata di ieri gli ospiti in studio hanno discusso dell’obbligo che ci sarà a breve dell’uso delle mascherine anche all’aperto.

In studio c’erano Eleonora Daniele, Monica Maggioni, Roberto Poletti, Vittorio Sgarbi, Piero Angela e il professor Bassetti in collegamento.

Poi Matano doveva mandare la pubblicità e ha detto: “Pochissimi secondi. Ci rivediamo tra poco”.

A quel punto ha aggiunto che gli fanno gesti incredibili forse per sollecitarlo a mandare la pubblicità.

Eleonora Daniele si sfoga: “Non si poteva trovare in equilibrio?”

Ieri a Vita in diretta tra gli altri ospiti c’era anche Eleonora Daniele che ha discusso dell’uso della mascherine anche all’aperto.

Eleonora Daniele, molto infastidita ha detto: “Dopo più di tre mesi di lockdown, a giugno liberi tutti! Niente uso delle mascherine all’aperto, giovani liberi di fare qualsiasi cosa, movida, discoteche. Abbiamo visto cos’è successo in Sardegna. Non si poteva trovare un equilibrio?”

E poi ha aggiunto: “Dal tutto siamo passati al niente e tra poco, se le cose continuano così, rischiamo di tornare di nuovo al tutto … Si doveva intervenire prima”