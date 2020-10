Mauro Corona fuori da #Cartabianca, Bianca Berlinguer non lo nomina più però …

0 SHARES Condividi Tweet

Grande attesa per la puntata di ieri di Carta Bianca dove ci si aspettava un ritorno di Mauro Corona dopo la violenta lite tra lui e Bianca Berlinguer due settimane fa in trasmissione.

E invece di Mauro Corona nemmeno l’ombra e Bianca Berlinguer non lo ha neppure mai nominato.

La lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer ha dato molto fastidio ai vertici Rai

Non c’è dubbio che la lite avvenuta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer ha dato molto fastidio sia ai vertici Rai che al pubblico che ha assistito, perché Mauro Corona si è spinto molto oltre e ha apostrofato Bianca Berlinguer “gallina” offendendo non solo la giornalista ma anche tutte le donne.

La lite è nata da un freno che ha messo la Berlinguer a Corona mentre lui stava facendo pubblicità ad un albergo e lui ha detto così: “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”.

La Berlinguer gli ha risposto di non permettersi di chiamarla in quel modo e lui se ne è andato sotto lo sguardo incredulo di Claudio Amendola che in quel momento era collegato anche lui con la Berlinguer.

La decisione della Rai e la mano tesa di Bianca Berlinguer

Dopo questa vicenda la Rai ha diramato un comunicato che diceva così: “I suoi reiterati insulti costituiscono un’offesa non solo alla Dott.ssa Berlinguer ma verso le donne in genere. In tal modo il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell’immagine e della dignità della donna. A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona al fine di tutelare l’immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai”.

Ma Bianca Berlinguer, superato il primo momento in cui si è sentita profondamente offesa e infastidita dall’atteggiamento di Mauro Corona che in realtà non è nuovo a certe esternazioni anche se l’ultima volta ha veramente esagerato, ha fatto sapere: “L’auspicio è che Mauro Corona una volta decantata questa situazione e dopo una riflessione da parte di entrambi, possa tornare tra noi, suscitando come sempre approvazione e ostilità ma risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti”.