Selvaggia Lucarelli sconvolta racconta cosa le è accaduto, cosa le hanno fatto in stazione è terribile

Selvaggia Lucarelli è una bravissima giornalista ma è così tanto diretta e vera che, spesso, non piace e si attira le antipatie della gente che la ascolta.

E’, a volte, eccessiva e i suoi commenti, affermazioni e giudizi arrivano così diretti che possono essere equiparati a degli schiaffi in piena faccia.

Ma, anche se la sua penna e il suo carattere a volte possono anche ferire, nulla sono in confronto a ciò che le è accaduto e che lei stessa ha raccontato sui social.

Lei stessa ha scritto così: “Oggi una pagina da 2 milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (che ha 25mila follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino, offrendo 2000 euro a chi mi avrebbe taggata più volte. Sono arrivati circa 20mila tag col mio nome. Va così”.

Il gesto è forte e non si può giustificare con nessuna presa di posizione di Selvaggia Lucarelli per quanto le sue siano davvero molto forti.

Selvaggia Lucarelli prima spara a zero contro Flavio Briatore e poi va a cena con lui

Selvaggia Lucarelli è uscita a cena con Flavio Briatore e il conto lo ha pagato lui. Questa è la notizia che ha divulgato Novella 2000.

Selvaggia Lucarelli, che per tutta l’estate ha sparato a zero contro Flavio Briatore, ha accettato un suo invito e chi li ha visti cenare insieme ha detto che la Lucarelli “parlava fitto e in modo piuttosto familiare e dava l’impressione di non preoccuparsi che qualcuno li avvistasse insieme”.

Dagospia ha aggiunto: “L’imprenditore ha già dimenticato le mazzate che gli ha riservato quest’estate la giornalista sul caso Billionaire e il contagio in Sardegna?”.

La cena c’è stata dopo che la Lucarelli lo ha intervistato sul Fatto Quotidiano.

Selvaggia Lucarelli attacca Alessandra Mussolini

Selvaggia Lucarelli è da diversi anni giurata a “Ballando con le stelle” e quest’anno pare che abbia preso di mira Alessandra Mussolini.

Le due se ne dicono di tutti i colori e ultimamente la Lucarelli ha apostrofato la Mussolini “vajassa” e Alessandra è rimasta molto male perché, oltre ad essere un termine offensivo la Mussoini ha sempre chiesto alla Lucarelli di essere giudicata solo per il ballo. Ora che alla Mussolini è capitato l’incidente in sala prove e che ha esternato la volontà di abbandonare il programma chissà come reagirà la Lucarelli.