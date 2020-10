Dalla Casa del Grande fratello attacco durissimo a Lorella Cuccarini “Non è una santa … vi dico cosa fa dietro le quinte”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi mesi, da quando è terminata “Vita in diretta” non si è mai smesso di parlare di Lorella Cuccarini, nonostante ormai sia ufficiale che è fuori dai palinsesti Rai e che non condurrà neppure “Lo zecchino d’oro” come si era detto all’inizio anche se sembrava questa conduzione solo un contentino.

Maurizio Costanzo ha dichiarato in una recente intervista che non avrebbe dovuto esporsi così tanto pubblicamente a livello politico e che, comunque, nonostante i suoi sorrisi e il suo modo di condurre “Vita in diretta” avevano conquistato gli italiani, Matano, che oggi conduce da solo, è un bravissimo giornalista all’altezza della trasmissione.

Tommaso Zorsi attacca Lorella Cuccarini

Nella casa del “Grande fratello” tanti sono i concorrenti che stanno attaccando duramente Lorella Cuccarini. Il primo ad iniziare è stato Tommaso Zorsi che ha detto che la Cuccarini è sempre stata contro il mondo dei gay e che, nonostante lei stessa sia un’icona gay e che ha molto guadagnato grazie a loro, lei non perde occasione per andare contro gli omosessuali.

Lorella Cuccarini, dopo che ha sentito le parole di Zorsi ha scritto un post sui social, che al momento Zorsi non può leggere, spiegandogli che ciò che ha detto non è assolutamente vero e che le farebbe piacere prendere un caffè con lui per provare ad andare contro le apparenze.

Vedremo quando Tommaso Zorsi uscirà dalla “Casa del grande fratello” cosa accadrà tra i due.

Ma ora ad attaccare duramente la Cuccarini si soni messe anche Matilde Brandi, Stefania Orlandi e Maria Teresa Ruta.

Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Matilde Brandi attaccano Lorella Cuccarini

L’attacco contro Lorella Cuccarini continua e questa volta a parlare è stata Maria Teresa Ruta che ha svelato: “Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”.

E poi Stefania Orlando, a proposito del rapporto tra Alberto Matano e la Cuccarini ha detto: “Tra loro due c’è un vero antagonismo, ma dura ancora oggi, se le mandano a dire. Insomma, non si sopportano proprio a vicenda. Quelle della redazione però si sono schierate tutte dalla parte di Matano”.

Poi è stata la volta di Matilde Brandi che ha detto: “Heather era il talento vero. Heather ballava meglio, ma Lorella Cuccarini aveva la sua sensualità. Lorella Cuccarini è più inquadrata, più orientata su ciò che vuole. Heather invece è sempre stata il bel talento”.