Grande Fratello Vip, la mamma di Myriam Catania racconta: «Luca Argentero le ha detto “ti aspetterò per sempre”»

Il “Grande Fratello Vip” sta regalando momenti molto particolari durante questa edizione: Gabriel Garko che ha fatto outing dopo aver mantenuto per tantissimi anni, ostinatamente, “il segreto di pulcinella” come lui stesso lo ha voluto definire, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che fanno delle rivelazioni incredibili su Alberto Tarallo e sul suicidio del suo compagno di una vita, Teodosio, Adua Del Vesco che prima afferma che Massimiliano Morra è gay, poi ritratta ma il gossip parla di una lunga relazione dell’attore con un dentista che si è separato dalla moglie per lui, la Gregoraci che spara a zero su Briatore e poi lo perdona.

La lista sarebbe ancora molto lunga e chissà ancora cosa accadrà fino alla fine del programma.

Alfonso Signorini mette sulla riga tutti i concorrenti

Alfonso Signorini è un conduttore che bacchetta parecchio salvo poi ascoltare e consigliare i suoi concorrenti.

Qualche settimana fa è stata la volta di Franceska che si è sentita apostrofare come “maleducata” e poi anche Matilde Brandi ha seguito la stessa sorte ma Alfonso Signori è anche molto protettivo e un ottimo ascoltatore che cura, ad uno ad uno, i concorrenti vip. Accanto a lui una spumeggiante Antonella Elia e un simpaticissimo Pupo.

Rossella Izzo racconta: Luca Argentero ha detto a Myriam Catania: “ti aspetterò per sempre”

Rossella Izzo, oltre ad essere la sorella di Simona Izzo è anche la mamma di Myriam Catania.

Myriam Catania ha avuto una lunghissima storia d’amore con il bellissimo e bravissimo Luca Argentero da poco diventato papà.

La storia tra Luca Argentero e Myriam Catania è stata una lunghissima e intensa storia d’amore e, quando nel 2006 Myriam Catania era fidanzata da soli 3 mesi con Luca, rimase vittima di un incidente a causa del quale rimase in coma per tre mesi.

Rossella Izzo ha raccontato che per quei tre mesi Luca Argentero le è stato sempre al fianco e non l’ha mai lasciata.

Rossella Izzo ha voluto raccontare quell’aneddoto sui social e ha scritto così: “Myriam ha avuto un terribile incidente. Avevano divelto un palo dello stop ed è stata presa in piena. Dopo 7 giorni di coma, Luca e io sempre con lei, sì é svegliata e gli ha detto “mi aspetti?” Lui le ha risposto “Sì, per sempre!’#GFVIP”.

Nella Casa del Grande fratello anche Myriam Catania ha raccontato del suo amore per Argentero e della loro storia molto bella e ha detto ai suoi coinquilini: “Eravamo davvero belli insieme, eravamo felici. Abbiamo passato insieme gli anni più belli della nostra vita, dai 24 ai 35. È il periodo più bello che ci sia, il più entusiasmante, dove si rischia di più, dove si ha di più. Luca è stato un grande compagno, parlerò sempre bene di lui”.