Emergenza Covdi-19, a Bari chiuso il reparto di rianimazione dell’Ospedale San Paolo, positiva una paziente

Sono stati sospesi i ricoveri al reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo di Bari perché è stata riscontrata una positività a una paziente.

La paziente, in un primo momento, era risultata negativa, poi dopo un secondo tampone e il ricovero in rianimazione si è riscontrata la sua positività.

I pazienti del reparto sono stati trasferiti in altri reparti e sottoposti a test. Per la riapertura del reparto stesso si è in attesa dei risultati dei test.

Infermieri e Oss del reparto sono in isolamento precauzionale.