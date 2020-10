Emergenza Covid-19, le raccomandazioni di Lopalco “Limitare al massimo i contatti, solo casa e lavoro se vogliamo evitare un nuovo lockdown”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Lopalco futuro assessore della Sanità in Puglia e epidemiologo di fama internazionale, già a capo della task force pugliese istituita per contrastare il coronavirus, ha voluto fare alcune raccomandazioni ai pugliesi.

Il Professore ha detto che: “Il dibattito in queste ore sembra concentrato sulle mascherine. Ma non è questo il punto. È necessario limitare i contatti al minimo indispensabile: lavoro e famiglia. Tutto ciò che possiamo rimandare a tempi migliori rimandiamolo”.

Lopalco ha detto che al momento in Puglia la situazione è ancora sotto controllo ma bisogna stare attenti su cosa accadrà nelle prossime settimane: “è nelle nostre mani, perché è legato, esclusivamente ai comportamenti personali. Dobbiamo capire che in questo momento, se vogliamo evitare un lockdown imposto per legge il cittadino deve iniziare subito a limitare i propri contatti sociali”.