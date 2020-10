Eleonora Daniele chiede aiuto a Fedez ma il Codacons dice a Eleonora Daniele “Denunciamolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa Eleonora Daniele aveva bacchettato, con molto rigore, durante una puntata di “Storie Italiane” Chiara Ferragni perché, a suo dire, avendo un grandissimo seguito sui social avrebbe potuto fare qualcosa nel periodo della pandemia da covid.

Eleonora Daniele e il durissimo attacco a Chiara Ferragni in diretta sulla Rai

Eleonora Daniele, durante una puntata di Storie Italiane, aveva detto così contro Chiara Ferragni: “Non l’ho sentita parlare di covid, invece dovrebbe essere un esempio in virtù dei tanti follower. Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta e amata dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi. Qualche messaggio in più di un certo tipo dovrebbe arrivare”.

Simona Ventura le aveva ricordato che la Ferragni aveva dato vita ad una raccolta fondi per realizzare una terapia intensiva al San Raffaele di Milano: “ha costruito una terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano”.

Ma Eleonora Daniele, per niente colpita da questa notizia che, evidentemente non conosceva neppure, aveva controbattuto: “Ma ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questi temi. Il Codacons ha fatto una denuncia per quell’immagine in cui è apparsa vestita da Madonna.

Non voglio entrare nel merito ma ho grandissima stima dell’associazione dei consumatori“.

Fedez, dopo aver ascoltato questo intervento della Daniele aveva postato un video su Instagram dicendo: “Ascoltate bene i deliri di questa conduttrice. Ovviamente sta parlando di Chiara. Parla senza informarsi. Ma cosa sta dicendo? Io sono basito. E’ un paese fantastico. Una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello si permette di dire con tono inquisitorio che mia moglie avrebbe dovuto fare di più. Mentre la giornalista, che lavora con il servizio pubblico pagato dallo stato, magari avrebbe dovuto informarsi sulle cose che si dicono”.

E poi, ancora: “Ma ci penso io a rifrescarle la memoria: cara giornalista del Grande Fratello, le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie per mero senso civico, che immagino lei non sappia cosa essere. Abbiamo dato vita a una raccolta fondi che ha dato vita all’unica opera di terapia intensiva fatta sul territorio milanese. Durante l’estate è andata a far vedere le bellezza italiane. Le è stato riconosciuto il Leone d’Oro. Lei invece che cosa ha fatto durante la pandemia?“.

E poi, sull’immagine sacra aveva spiegato: “Per quanto riguarda l’immagine sacra di mia moglie l’ha fatta Francesco Vezzoli, uno dei più grandi artisti italiani nel mondo, quindi informiamoci prima di fare i saccenti sti sto*** Una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello, con tono inquisitorio si permette di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più. Ma mia moglie non riveste un ruolo politico, mentre la giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo stato e magari avrebbe dovuto prodigarsi di più”.

Eleonora Daniele, il giorno dopo, si è scusata con Chiara Ferragni e con Fedez ma è iniziato nei suoi confronti un bullismo sui social per il quale lei ha chiesto aiuto a Fedez.

Il Codacons vuole denunciare Fedez

A questo punto è intervenuto il Codacons che ha scritto così:

“Da Fedez abbiamo assistito ancora una volta ad una violenza sessista inaudita, di cui ha fatto le spese una conduttrice colpevole di aver espresso una velata critica a Chiara Ferragni. Le violenze sollevate contro chiunque critica i Ferragnez devono finire una volta per tutte. È impensabile che chi esprime legittime opinioni sia ricattato da Fedez attraverso storie su Instagram e post che generano bullismo e attacchi ingiustificabili. Fa tristezza che sul web la violenza sia così frequente, e credo che sia necessario stabilire delle regole anche con legge per prevenirla ed impedirla. Stiamo valutando, se Eleonora Daniele è d’accordo e ci da l’ok, perché naturalmente deve essere d’accordo la diretta interessata, procediamo con una nuova denuncia per istigazione a commettere reato”.