Gianni Sperti, coming out in trasmissione e poi lui spiega perché si è espresso così

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti, opinionista da tanti anni nel programma di Maria De Filippi è molto amato perché risulta essere una persona schietta, che non usa mezzi termini e che dice sempre quello che pensa, a volte anche se la sua opinione è un po’ scomoda o va controcorrente. Ha sempre dimostrato di avere dei solidissimi valori morali e di essere sempre rispettoso nei confronti di tutti salvo poi, quando scopre che qualcuno vuole prendere in giro qualche partecipante al programma o il programma stesso che lui difende a spada tratta, perde le staffe.

Gianni Sperti e il suo matrimonio con Paola Barale

Gianni Sperti, quando era un ballerino nella trasmissione condotta da Maurizio Costanzo “Buona Domenica”, il contenitore domenicale di canale 5 si è innamorato di Paola Barale che affiancava Costanzo e Fiorello nella conduzione. I due si sono innamorati e sposati anche se il loro matrimonio non è durato molto perché, a detta di quanto ha poi rivelato Paola Barale, lui voleva dei figli ma lei no.

Gianni Sperti durate la trasmissione “Uomini e donne” sembra fare outing

Gianni Sperti, durante la puntata di ieri del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne “ sembra abbia fatto outing perché ha detto: “Si è permessa di dirmi: ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa… TANTI ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”.

Ha usato il pronome “tanti” al maschile e tutti si sono chiesti se, a questo punto, anche se senza pensarci, non abbia fatto outing.

“Trash italiano” ha raggiunto Gianni Sperti e gli ha chiesto spiegazioni su quel pronome usato al maschile e lui ha risposto così: “In quel momento in puntata mi sono fermato per non dire una parolaccia. Ogni tanto mi contengo. “Come se ne passassi tanti”… era riferito agli amori in generale. Comunque, ribadisco, non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto. Appare ancor di più una discriminazione. Poi, se viene fatto spontaneamente, per sentirsi meglio con sé stessi, ben venga. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto”.

Quindi ancora una volta Gianni Sperti ha mantenuto il più stretto riserbo sul suo orientamento sessuale.