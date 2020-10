Vita in diretta, momenti di grande tensione, ospite contro Matano “ti denuncio” e Matano, fuori di sé gli risponde …

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano non sta passando un bel periodo perché viene spesso attaccato su più fronti. Dopo la lite con Lorella Cuccarini che qualche antipatia su di sé avrà attirato, anche Striscia la notizia lo ha attaccato portandogli il Tapiro d’oro, accusandolo velatamente di avere intenzione di prendere il posto di Amadeus al Festival di Sanremo e di essere , in qualche modo, raccomandato.

Come sta reagendo Alberto Matano agli attacchi che gli vengono fatti

Fino ad ora Alberto Matano sta mantenendo abbastanza il sangue freddo e sta riuscendo a non reagire e a contenersi nelle risposte ma qualcuno ha riferito che , durante l’estate, quando è stato anche attaccato da Pierluigi Diaco ne corridoi della Rai per come aveva trattato Lorella Cuccarini che lo aveva accusato di essere un maschilista dall’ego smisurato, erano volate parole grosse anche se entrambi i protagonisti si erano affrettati a smentire tali voci e a sottolineare che si era trattato solo di un civile scambio di opinioni. Al contrario, testimoni presenti alla lite avevano raccontato un altro scenario.

Alberto Matano attaccato da un ospite “non stai rispettando le regole”

Ieri, ospite da Alberto Matano a Vita in diretta, in collegamento c’era Vittorio Sgarbi che si è reso protagonista di un comportamento che ha mandato su tutte le furie Alberto Matano.

In base al nuovo Dpcm emanato dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, non è più possibile ospitare in casa più di sei persone e, in quel caso, anche il padrone di casa deve indossare la mascherina.

Vittorio Sgarbi, ad un certo punto, è stato intervistato da Alberto Matano e prima di parlare ha messo la mascherina. Alberto Matano gli ha chiesto come mai l’avesse indossata se fino a poco prima non l’aveva e gli ha chiesto: “Se non ce l’aveva fino a un attimo fa perchè se la deve mettere adesso?” e lui ha risposto:

“Parlo con voi e voglio mostrarvi che voi siete al limite dell’illegalità. C’è la denuncia”.

Questo perché in studio nessuno degli ospiti indossava la mascherina né lo stesso Matano che molto innervosito gli ha risposto “Noi siamo sufficientemente distanziati”.