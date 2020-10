Domenica In, Alessandra Mussolini si sfoga con Mara Venier contro Selvaggia Lucarelli ma la Venier le dice “Hai torto tu”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, durante la puntata di ieri, domenica 18 ottobre, di Domenica In, ha avuto in studio diversi ospiti, anche amici come Romina Power che ha accompagnato il figlio Yari Carrisi e la sua nuova fidanzata Thea.

Yari e Thea hanno raccontato del loro grande amore e poi Thea ha spiegato che per lei Romina Power è una vera amica e che è felicissima di averla come suocera.

Poi da Mara Venier anche Antonella Clerici e poi c’è stato lo spazio solito dedicato a “Ballando con le stelle”.

Mara Venier dedica un ampio spazio ad Alessandra Mussolini

A Domenica In c’è uno spazio che Mara Venier dedica a “Ballando con le stelle” e durante il quale si commenta ciò che è accaduto nella puntata del sabato precedente.

Ieri la Venier ha dato molto spazio ad Alessandra Mussolini che balla in coppia con Maykel Fonts.

Alessandra Mussolini, commentando come si era comportata durante il sabato sera ha detto: “Io sono così, sono di pancia, ha voglia Mariotto di dirmi vola alto, elevati, diventa elegante, io sono così e non ce la faccio a cambiare“.

Mara Venier ha voluto mandare in onda anche il momento in cui è stata attaccata da Fabio Canino che ha detto così della Mussolini: “Io di lei ho un’idea molto brutta, una donna che va in televisione e dice meglio fascisti che f*oci non mi piace. È una cosa grave. Se poi dice che ha sbagliato, possiamo anche diventare amici“.

E Alessandra Mussolini ha risposto così: “Con Vladimir Luxuria stavamo facendo un dibattito politico. Ha cominciato a dirmi fascista come un insulto, quando mi attacchi non per quello che dico ma per quello che rappresento divento pazza. Questa cosa non andava detta. Ci sono state sia da parte mia sia da quella di Vladimir delle parole fuori luogo”.

Alessandra Mussolini si sfoga con Mara Venier contro Selvaggia Lucarelli ma la Venier non la appoggia

Da Mara Venier la Mussolini ha commentato come Fabio Canino si è comportato con lei e ha detto: “Mi sto divertendo e vorrei divertire, ma devo dire la verità: non mi aspettavo questa uscita. Avevo notato l’atteggiamento di Canino e ci eravamo chiesto il perché con Maykel. Potevo immaginare ma non ero sicura. Poi Matano gli ha detto di dire perché stava zitto e ieri ha parlato. Ma quando lo ha detto è come se mi fosse arrivato un treno addosso. Non sei in un contesto politico dove puoi difenderti, sei lì, dopo un’esibizione, davanti alla giuria e al pubblico, non è facile. È passato del tempo, si sbaglia, si cambia… Però la Lucarelli che voleva per forza inserirsi nel dibattito che non la riguardava è stata una mancanza di rispetto. Io dovevo rispondere a Canino, non a lei“.

A quel punto ha preso la parola Mara Venier che ha detto che Selvaggia Lucarelli nono si era affatto intromessa, piuttosto le aveva fatto un complimento, dicendole di averla trovata “elegante”.