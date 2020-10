Fabrizio Corona esagera in trasmissione dalla D’Urso che toglie il collegamento, lui continua su Instagram e chi lo ascolta rimane raggelato

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a Non è la D’Urso è stato in collegamento ospite Fabrizio Corona che voleva dire la sua su Nina Moric, il figlio Carlos e cosa sta accadendo in questi giorni. Infatti, Carlos, che compiuti 18 anni aveva scelto di lasciare la casa materna e di andare a vivere con il padre, aveva poi cambiato idea.

Nina Moric era rimasta malissimo per la decisione presa dal figlio di andarsene ma aveva dovuto accettarla.

Carlos telefona alla mamma e le dice di voler tornare a casa

Qualche giorno fa Nina Moric, esasperata, aveva deciso di pubblicare sui social una telefonata intercorsa tra lei e Fabrizio Corona durante la quale Corona l’aveva minacciata di morte.

Poi, a seguire, aveva pubblicato anche una telefonata intercorsa tar lei e il figlio Carlos, molta drammatica durante la quale Carlos tra le lacrime le diceva di voler tornare a casa da lei e la Moric, per tutta risposta, prometteva al figlio che ce l’avrebbe fatta a farlo tornare a casa.

Dopo che questo telefona era stata resa pubblica, era intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che si era chiesta dove fossero gli assistenti sociali che in questa famiglia era evidente servissero.

Fabrizio Corona fa una diretta Instagram che lascia raggelati

Ieri Fabrizio Corona, dopo che ha iniziato ad esagerare per come inveiva contro la ex moglie Nina Moric, è stato estromesso dal programma della D’Urso che ha deciso di tagliare il collegamento. A quel punto Corona, che sembrava davvero fuori di sé, ha iniziato a fare una diretta su Instagram e ha detto così: “A Live mi hanno stoppato perché forse davo fastidio alla sensibilità del pubblico, forse ho urtato l’animo di qualcuno. Ma i miei diritti? A quelli chi ci pensa? Io stavo parlando con il cuore e raccontavo quello che è successo davvero”.

E poi ha continuato: “Quella signora non è stata capace di fare la madre. Per due giorni era da lei e non è andato a scuola. Due giorni! Due giorni era con gente che fumava le canne. Lui è tornato a casa sabato perché l’ha trovata a casa sua sdraiata per terra in salotto, una di 50 anni, sdraiata nel salotto. Lei con 4 ragazzini tossici del ca**o, idioti trapper del cavolo. Io sacrifico la mia vita per la verità. Si è svegliata la mattina alle 11 per fargli la colazione dopo che si era alcolizzata e drogata la sera prima e lui l’ha trovata sdraiata sul pavimento. Tu trovi una madre sdraiata sul pavimento. Lei è 10 anni che non paga la scuola, non sa nemmeno dove studia il figlio.

Ho esagerato? Ma allora vaffa*****”.