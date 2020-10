Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni non si siede mai, quale è il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le Stelle è, finalmente ripartito senza più intoppi, è tornato Samuel Peron, è stato dimesso dall’ospedale Raimondo Todaro che è anche ritornato in trasmissione accanto a Elisa Isoardi e non sono stati più registrati casi di positività al covid.

Tutto è rientrato nella normalità ma è servito tanto tempo, tanta pazienza e tanta abnegazione per fare in modo che non ci fossero più intoppi in un programma amatissimo dal pubblico che, spesso, il sabato sera è in grande difficoltà nella scelta tra Rai 1 e Canale 5 perché sulle reti Mediaset, appunto Canale 5 va in onda “Tu si que vales” che piace altrettanto.

Elisa Isoardi infortunata ma ha ballato ugualmente

Elisa Isoardi si è presentata in trasmissione con un piede fasciato e ha spiegato: “Ho una tendinite al piede destro, ma non ho preso ancora l’antidolorifico” e Raimondo Todaro le dice “Rimani ferma, non ti fare male” e Milly Carlucci aggiunge dopo che la Isoardi ha ballato: “Il piede di Elisa sta messo veramente male. Siamo messi maluccio tra tendine, legamento e nervo”.

Il Giudice Ivan Zazzaroni non si siede mai, quale è il motivo

Tutti gli spettatori più affezionati del programma del sabato sera “Ballando con le stelle” hanno notato che uno dei giudici, Ivan Zazzaroni non si siede mai ma guarda lo spettacolo e commenta sempre in piedi.

In tanti si sono chiesti come mai anche perché tutti gli altri giudici, Carolyn Smith, Fabio Canino Guillelmo Mariotto e Selvaggia Lucarelli sono sempre seduti.

Nessuno in trasmissione gli ha mai chiesto niente e fanno come se anche lui fosse seduto. I telespettatori si sono interrogati sul motivo, qualcuno lo ha addotto a qualche problema personale dello stesso Zazzaroni, altri ad un discorso di comodità, forse Zazzaroni si sente più comodo in piede ma la cosa non è sfuggita e chissà che prima o poi, vista la curiosità che c’è attorno a questa particolarità non sia la stessa Milly Carlucci a svelare il mistero, a meno che non dovesse dipendere da un problema personale delicato del giudice Ivan Zazzaroni.

Nel frattempo la trasmissione è ricominciata a filare liscia come l’olio e speriamo che sarà così fino alla fine visto l’inizio travagliato e ricco di tensioni tutte superate grazie anche alla competenza, professionalità e al sangue freddo che ha saputo mantenere la padrona di casa Milly Carlucci.