Domenica In, Yari Carrisi condannato per avere augurato la morte a Barbara D’Urso, va da Mara Venier

Ieri, domenica 18 ottobre a Domenica In da Mara Venier sono andati tantissimi ospiti che, in fondo, sono anche amici di Mara Venier. Da Carlo Conti che ha fatto lui un’intervista alla Venier, ad Antonella Clerici a Yari Carrisi che, accompagnato dalla sua fidanzata The, ha raccontato molte cose della sua vita privata.

Yari Carrisi è stato condannato per le frasi offensive rivolte a Barbara D’Urso

Il 21 aprile scorso, Yari Carrisi dopo aver visto una puntata di Pomeriggio 5 durante la quale Barbara D’Urso raccontava di un riavvicinamento tra Albano e Loredana Lecciso, scrisse sui social “Barbara D’Urso deve morire” salvo poi rettificare e dire che lui intendeva il programma e non la persona ma questa scusa non è valsa a molto tanto che il mondo dei social gli si rivoltò contro e Barbara D’Urso decise di denunciarlo.

Dopo la denuncia c’è stato un processo e sabato 17 ottobre Yari Carrisi è stato condannato per aver leso l’onore e la reputazione di Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso ebbe il sostegno di tantissime persone dopo avere ricevuto l’augurio di morte.

Yari Carrisi è andato a Domenica In con la fidanzata Thea

Ieri nel salotto di Mara Venier è andato ospite, insieme alla sua fidanzata Thea, Yari Carrisi. I due hanno parlato della loro storia d’amore e poi li ha raggiunti anche Romina Power, grande amica della Venier.

Yari e Thea hanno raccontato di come si sono conosciuti e poi hanno detto alla Venier: “Ti abbiamo portato un regalo!” ed è entrata in studio Romina Power che ha detto: “Io ho trovato un angelo, finalmente c’è un angelo al fianco di mio figlio Yari. Si sono conosciuti solo a fine giugno, ma è come se si conoscessero da altre vite”.

Invece, Thea della suocera ha detto: “Siamo care amiche e alleate. L’alleanza fra donne è la cosa più sacra che si possa creare. Tra me e Romina c’è questo rapporto bellissimo”.

Invece, a proposito di Albano, Yari ha rivelato di non chiamarlo “papà”.

I due non sono mai andati molto d’accordo e, a periodi alterni, hanno vissuto anche momenti molto burrascosi. Invece, Yari con la mamma Romina ha un’intesa perfetta infatti viaggiano anche molto insieme ormai anche con Thea e sono in sintonia su tutto anche sul genere musicale che piace loro.