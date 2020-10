Tu si que vales, ennesimo scontro durissimo tra Teo Mammucari con Rudy Zerbi, Mammuccari: “Questa volta ti querelo”

0 SHARES Condividi Tweet

“Tu si que vales” o “Ballando con le stelle”.

Il sabato sera per il telespettatore non è semplice perché entrambe le trasmissioni sono davvero godibili. Se sulla Rai c’è una rassicurante ed elegante Milly Carlucci che tratta tutti, ballerini e concorrenti come figli, se ne prende cura, li ascolta, li asseconda e li sprona , dall’altra c’è la “banda “ di Canale 5 formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudi Zerby e Sabrina Ferilli che sono scatenati, divertenti e sempre molto allegri. Ci sono i momenti di commozione, e alcuni di grande dolore ma il buonumore ha poi sempre il sopravvento.

Teo Mammuccari e Rudy Zerby sempre allo scontro

Qualche settimana fa Rudy Zerbi e Teo Mammuccari avevano litigato sul serio perché Mammuccari aveva fatto un commento prettamente tecnico sulla musica e Zerbi aveva detto che lui poteva parlare solo di maghi. Erano volate parole grosse, il momento era stato molto teso tanto che né Gerry Scotti nè Maria De Filippi si erano intromessi ma poi, dopo lo stacco pubblicitario, era tornato il sereno. Quando Mammuccari e Zerbi discutono danno sempre l’impressione che stiano per arrivare alla rottura definitiva ma poi fanno un passo indietro se pur rimanendo ognuno del proprio pensiero.

Mammuccari a Zerby “Questa volta ti querelo”

Sabato scorso è andato in scena l’ennesimo momento di tensione tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. La situazione è diventata tesa perchè i due danno l’impressione di non sopportarsi o, comunque, di essere su due lunghezze d’onda diverse.

E’ accaduto che un concorrente, Pinuccio si è dichiarato a Maria De Filippi dicendo di essere follemente innamorato. Pinuccio avrebbe voluto il numero di telefono della De Filippi e, a quel punto, Mammuccari ha finto di darglielo.

Allora si è introdotto Rudy Zerbi che ha letto il numero di Teo Mammuccari.

Appena Teo si è accorto che il numero che stava leggendo Zerbi era il suo e che era corretto ha esclamato molto agitato: “No! Li mortacci tua, ha dato il numero del mio cellulare ‘sto scemo. Mo’ ti querelo“.

Ma non si è sentito il numero di Mammuccari perché la trasmissione lo ha bippato.

Sembra che i due non perdano occasione per andare uno contro l’altro.