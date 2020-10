Soliti Ignoti momenti di tensione, la concorrente accusa l’ignota di averla fatta sbagliare e interviene Amadeus, “Tu hai sbagliato”, cosa accade

0 SHARES Condividi Tweet

La fascia preserale di Rai 1 è molto seguita con il programma condotto da Amadeus “I soliti ignoti”.

Questo programma è stato anche condotto dal bravissimo e mai dimenticato Fabrizio Frizzi che con i suoi modi eleganti, garbati e quel modo di fare così affabile e sorridente rimarrà per sempre nel cuore della gente.

Amadeus è un altro conduttore che appartiene, insieme a Gerry Scotti e a Carlo Conti a quella categoria di conduttori estremamente garbati, che non alzano mai la voce, che sono sempre rispettosi dei concorrenti, degli ospiti e del pubblico.

Amadeus e il grande successo del Festival di Sanremo

Amadeus ha condotto, lo scorso anno, quando ancora non era scoppiato la pandemia o, almeno non lo si sapeva ancora, il Festival di Sanremo in coppia con Fiorello. Il duo è stato strepitoso e quest’anno ripeterà. Però, quest’anno, c’è l’incognita del pubblico, se potrà esserci o meno e, sia Fiorello che Amadeus hanno detto che il Festival senza il pubblico non ha senso.

Qualche giorno fa si vociferava che anche Alberto Matano fosse interessato, in qualche modo, al Festival di Sanremo tanto che qualcuno ha addirittura insinuato che Amadeus fosse molto preoccupato perché, pare, che i vertici dell’azienda tengano in grande conto il giornalista Alberto Matano.

Staremo a vedere cosa accadrà.

La concorrente dice: “L’ignota mi ha fatto sbagliare”.

Ieri, durante una puntata de “ Soliti Ignoti “ una concorrente arrivata al momento di indovinare l’ultimo ignoto ha sbagliato e ha detto: “L’ignota mi ha fatto sbagliare”.

Precisamente, la concorrente ha detto: “Cosa ha detto prima, per l’indizio, la concorrente che mi ha fatto sbagliare?”

E Amadeus ha subito replicato: “La concorrente che ti ha fatto sbagliare?!”.

E poi ha aggiunto: “Hai sbagliato tu, non è colpa dell’ignota, sei stato tu a sbagliare, non è stata colpa sua”.

E poi ha aggiunto: “La concorrente di cui parli, Susanna, ti ha dato come indizio: “Quello su cui lavoro viene poi usato da altri” e questo può riferirsi sia alle cannucce che ai costumi”.

Infatti, ciò che rimaneva in gara erano le due definizioni: “Produce cannucce biodegradabili” e “Disegna costumi per pattinaggio sul ghiaccio”.

Tutto si è poi concluso con una risata e il programma è andato avanti.