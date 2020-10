Barbara D’Urso, durante la puntata, guarda il monitor, si rivolge direttamente a Mara Venier e le dice una cosa che nessuno si aspettava, la reazione della Venier

0 SHARES Condividi Tweet

Ogni pomeriggio su canale 5 va in onda Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso che intrattiene , informa e diverte.

Il pubblico la segue da anni ed è sempre molto grato a Barbara D’Urso per fra trascorrere in compagnia il pomeriggio sia in settimana che la domenica quando, invece, va in onda Domenica Live.

Barbara D’Urso riceve attacchi molto spesso sia dai telespettatori che da colleghi

Barbara D’Urso è un personaggio di rottura, o piace tantissimo o non piace affatto. E’ una donna molto forte, energica, va fiera e diritta per la sua strada e, come dice lei stessa, non legge neppure e invita anche altri a non farlo, ciò che viene scritto su di lei sui social.

Recentemente è stata attaccata da Selvaggia Lucarelli che sui social ha scritto così: “Ieri Barbara D’Urso ospitava: Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio. Iconize, noto perché si è dato un surgelato in faccia per fingere un’aggressione omofoba e fare un po’ di like. Fausto Leali cacciato dal Gf per epiteti razzisti. Bello Figo che “Sono super dotato e lo dico nelle mie canzoni”. Stendo veli pietosi su altri siparietti visti di recente e sui personaggi nelle sfere. Credo che un giorno, quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perché della morbosa, sinistra attrazione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbrutimento della fetta del paese più povera di strumenti. Un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni.”

Barbara D’Urso manda un messaggio a Mara Venier

Barbara D’Urso e Mara Venier sono state sempre molto amiche ma, da quando entrambe occupano il pomeriggio della Domenica, Barbara D’Urso con Domenica Live e Mara Venier con Domenica In, i rapporti si sono un po’ raffreddati.

A volte si sono mandate reciprocamente delle frecciatine e, pare che non siano più amiche come un tempo.

Però, Barbara D’Urso in occasione del compleanno di Mara Venier durante Pomeriggio 5 ha detto verso la fine della trasmissione: «Guardate con chi prendo oggi il caffeuccio, con Mara Venier. Oggi Mara compie 70 anni, sei una figa pazzesca, lo sai».

Chissà se Domenica prossima Mara Venier dirà qualcosa a questo proposito.