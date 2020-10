Fedez: “Conte ci ha chiesto aiuto per esortare all’uso della mascherina” e la Lucarelli lo asfalta “poteva evitare di dire ….”

0 SHARES Condividi Tweet

La pandemia, purtroppo, non accenna a fermarsi, un nuovo DPCM è stato emanato e c’è chi dice che non sarà, purtroppo, nemmeno l’ultimo.

Il governo si sta sforzando, facendo bene o facendo male, a contenere gli effetti di una pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo. Sembra impossibile l’idea che un giorno potremo fare a meno delle mascherine, dell’uso dell’igienizzante ogni quarto d’ora e di ritornare ad avere una vita che potrà essere respirata a pieni polmoni.

Un ritorno alla normalità sembra lontano e gli sforzi richiesti sembrano inevitabili. Un nuovo lockdown piegherebbe l’economia dell’intero paese e forse non ci farebbe rialzare più, queste sono le frasi che si sentono ripetere in continuazione e fanno tremare.

Giuseppe Conte ha contattato Fedez e Chiara Ferragni e ha chiesto aiuto a loro

Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte ha telefonato a Fedez e alla moglie, Chiara Ferragni e ha chiesto aiuto a loro. A raccontarlo è stato lo stesso Fedez che ha detto in una storia su Instagram: ” Ragazzi, vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie nell’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, nell’utilizzo delle mascherine”. E, dunque Fedez, raccogliendo l’appello ha detto: “Ci troviamo in una situazione molto molto molto delicata, l’Italia non si può permettere in maniera assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi”.

E , infine ha concluso così: “Se queste stories anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili io non posso che esserne contento… con un semplice gesto potremmo in qualche modo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi: mi raccomando, ragazzi utilizzate la mascherina”.

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ha commentato così l’appello di Fedez: “Grazie a Fedez e a Chiara Ferragni che hanno raccolto l’appello del Presidente Conte e del Governo per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina. Combattiamo uniti contro il Covid!”.

Selvaggia Lucarelli ha commentato il gesto di Conte e il messaggio di Fedez

Selvaggia Lucarelli ha commentato l’appello di Fedez e ha scritto così sui social: “Con tutto il rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede ‘la cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina’, non dici ‘Conte mi ha chiamato e mi ha detto di dirvi di mettere la mascherina’. Perché poi quello che passa non è il messaggio, ma la notizia ‘mi ha telefonato Conte’”.