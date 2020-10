Ezio Greggio, lo criticano per il suo nuovo film e reagisce malissimo, i suoi fans rimangono a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Ezio Greggio è “appena uscito” nelle sale cinematografiche con il suo nuovo film che sta pubblicizzando andando nelle varie trasmissioni televisive, “Lockdown all’italiana”.

Ezio Greggio ha detto che questo film è molto bello perché, se da una parte sdrammatizza la situazione che gli italiani e il mondo intero si sono trovati a vivere loro malgrado, dall’altra fa riflettere sia sulla situazione stessa che sulle reazioni e sulla capacità di reagire della gente.

Ezio Greggio è da tantissimi anni sulla cresta dell’onda e piace sempre tanto, sia quando recita nei film sia quando fa coppia, ormai fissa a “Striscia la notizia” con Enzo Iacchetti.

Il rapporto tra Ezio Greggio e Enzo Iacchetti non è come la gente da casa crede

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sullo schermo, dietro il bancone di Striscia la notizia formano una coppia formidabile. Tra i due c’è grade intesa e si percepisce ma non è sempre stato così.

Infatti, Enzo Iacchetti ha rivelato che all’inizio della loro frequentazione artistica Ezio Greggio ha pure cercato di mettergli il bastone tra le gambe ma poi si sono conosciuti sempre meglio e ora vanno daccordissimo pur non essendo veri amici. Infatti, entrambi hanno rivelato che, oltre il periodo in cui presentano insieme Striscia, non si frequentano ma si mandano gli auguri di buon compleanno reciprocamente.

Anche se sembrerebbe che i due siano davvero amici per come si spalleggiano e si maltrattano bonariamente non è così e, finita la trasmissione, ognuno ritorna alla propria vita.

Hanno, però, anche detto che, quando presentano insieme “Striscia”, a volte, la sera vanno a cena al ristorante insieme ma nulla più di questo.

Ezio Greggio viene criticato per il suo nuovo film e reagisce malissimo

Ezio Greggio è abituato ad essere amato dal suo pubblico che lo trova molto simpatico e anche alla mano per questo forse lui non si aspettava di essere così tanto criticato per il suo nuovo film ma, allo stesso modo, i suoi fans non si aspettavano che ad una critica reagisse tanto male . Vediamo cosa è accaduto.

Sui social un utente ha scritto così: “Ma chi ti ha fatto i complimenti? Gli amici del tuo mondo fantastico? Sei cotto Ezio… non fai più ridere da 30 anni, incastrato in un ruolo dal quale non puoi più uscire perché semplicemente non sai fare altro”.

La risposta di Greggio non si è fatta attendere e ha detto: “A giudicare dalla tua foto profilo in cui sembri una folata di vitello, sei tu che sembri cotto. Ciao fake, chiuso in un fornello: fatti mettere ancora un po’ di margarina perché la tua pelle sembra quella di un tacchino spiumato”.