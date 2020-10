0 SHARES Condividi Tweet

Una festa per il 18esimo compleanno è stata interrotta dopo che nel locale hanno fatto irruzione i carabinieri.

La festa si stava svolgendo alla presenza di 56 invitati in una sala di ricevimenti di Capurso. I carabinieri hanno provveduto a indentificare i partecipanti e hanno redatto un verbale per il proprietario del locale disponendo la chiusura dello stesso per un giorno.